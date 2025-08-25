『鬼滅の刃』の鳴女を演じてほしい俳優ランキング！ 「栗山千明」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたらの鳴女（なきめ）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
上弦の肆（し）・半天狗（はんてんぐ）が倒れた後、その座に昇格したのが無限城を操る能力を持つ鳴女。鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）の側近として信頼も厚く、長い黒髪で顔を隠し琵琶を奏でるミステリアスな姿が異様な存在感を放ちます。
2位は、栗山千明さん。ティーン誌のモデルを経て、1999年公開の映画『死国』で俳優デビュー。2003年公開の『キル・ビル Vol.1』ではハリウッドデビューを果たしています。
抜群のスタイルと黒髪ロングヘア、切れ長でクールな目元が印象的で、ミステリアスな役柄も多く演じています。主演を務めるグルメドラマ『晩酌の流儀』（テレビ東京系）は、4年目に突入した人気シリーズです。
回答者からは、「静けさの中に妖しさと冷酷さを秘めた雰囲気があり、鳴女の不気味で神秘的な存在感を的確に表現できそうだからです」（40代女性／埼玉県）、「神秘的で冷たい雰囲気や和風ホラーのような存在感があるため」（20代男性／長崎県）、「静かな中に妖しさと怖さを感じさせる美しさがあり、音とともに空間を操るミステリアスな鳴女のイメージにぴったりです。無表情で凍りつくような雰囲気が似合います」（50代男性／愛知県）、「無口で表情の乏しい役でも、視線や立ち振る舞いで魅せられる女優」（60代男性／香川県）などの声がありました。
1位は、菜々緒さん。8月1日から公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』で救命活動に奮闘する看護師・蔵前夏梅役で出演しています。
抜群のスタイルでファッションモデルとして活躍し、俳優としても幅広い作品に出演。テレビドラマ『サイレーン 刑事×彼女×完全悪女』（フジテレビ系）の橘カラ役や、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』の瀬名役など、強い女性や悪女、サイコパス、ダークヒーロー役なども数多く演じています。
回答者からは、「髪形や顔が見えなくてもわかる美形具合で菜々緒さんっぽいです」（50代女性／千葉県）、「黒髪ロングの美人。菜々緒さんの圧倒的オーラが鳴女のイメージピッタリだと思います。着物を着て、三味線みたいなやつをベンッとやってる菜々緒さんは圧倒的かっこいい＋美女オーラすごいと思います」（20代女性／神奈川県）、「ミステリアスな雰囲気が似合いそう」（30代女性／東京都）、「冷静で淡々とした感じを演じられそう」（20代女性／福岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
