¶¥ÇÏ¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¡ªÂôÂ¼°ì¼ù¡¦¹õÌÚÆ·¡¦¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê
¡¡TBS¤Ï10·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ìÏÈ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ä£Ê£Ò£Á¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¿Í¡¹¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÇÍý»Î¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¹ë²÷¤ÊÇÏ¼ç¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¤òº´Æ£¹À»Ô¡¢±É¼£¤Î¸µÎø¿Í¤ÇËÒ¾ì¤ò±Ä¤àÌîºê²ÃÆà»Ò¤ò¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¶¥ÇÏ¤¬ÉñÂæ¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤¬º£½©¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¼ç±é¤ËºÊÉ×ÌÚÁïÂôÂ¼°ì¼ù¤Èº´Æ£¹À»Ô¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¼ç¤Ë
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ÌÂ¤¤Î½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÄÇÌ¾Á±¹°Ìò¤Ë¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù¡£¿ÍºàÇÉ¸¯Âç¼ê¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¡×CEO¤ÇÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÇÏ¼ç¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢º´Æ£¹À»Ô¤È¤ÎÂÐÖµ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦µþ»ÒÌò¤Ë¹õÌÚÆ·¡¢Ä¹ÃË¡¦Í¥ÂÀÏºÌò¤Ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬·èÄê¡£¶¥ÇÏ¤òÌÓ·ù¤¤¤·É×¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëµþ»Ò¡¢Éã¤Î·Ð±Ä¤ò¡ÖÊüÌ¡¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÍ¥ÂÀÏº¤È¡¢»³²¦²È¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡·è¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¶¥ÁöÇÏ¤ËÂ÷¤·¡¢Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬Áö¤êÂ³¤±¤¿´ñÀ×¤Î20Ç¯¤òÉÁ¤¯ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶¥ÇÏ³¦¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÇ®¤Èå«¤ÎÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£ÂôÂ¼¡Ö¥í¥Þ¥ó¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡üÂôÂ¼°ì¼ù¥³¥á¥ó¥È
ÆüÍË·à¾ì¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¯ÀÕÇ¤¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿ÀèÀ¸¸¶ºî¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò³§ÍÍ¤Î¸µ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¸Ä¿Í¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤½¤ìÄø¿¼¤¤ÆëÀ÷¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¶Ã¤¯Äø¥í¥Þ¥ó¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾¡¤Ä°Ù¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡£åÌÌ©¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ô¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¼Ô¡£¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö²¹¤«¤¤»×¤¤¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹õÌÚÆ·¥³¥á¥ó¥È
ÇÏ¤â¶¥ÇÏ¤âÂç¹¥¤¤Ê»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£G1¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡¤òÌ´¸«¤ëÉ×¤ò»ý¤ÄºÊ¤Î¤ªÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë°¥½¥¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤ò¤È¤ê´¬¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÈBoys,be ambitious like this old man¡É¤³¤ÎÏ·¿Í¤ÎÇ¡¤¯¡¢¾¯Ç¯¤è¡¢Âç»Ö¤òÊú¤±¡ª ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¡¼¥¯Çî»Î¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ü¾®Àô¹§ÂÀÏº¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤Ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬Á´¤¯¶¥ÇÏ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¥í¥Þ¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ÎÂ©»ÒÌò¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»ÒÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»×¤¤¤ÇÎ×¤á¡¢´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£ÆüÍË·à¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¡¢¿Í¤Î½ã¿è¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£