『ジョン・ウィック』シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』がいよいよ日本公開となった。新たな復讐の女神、イヴ・マカロの鮮烈な戦いを描く注目作だ。

本作はメインシリーズ3作目の『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019）と同じ時期を描く作品。キアヌ・リーブスが演じるジョン・ウィックも登場をはたしている。

そんな『ジョン・ウィック』シリーズといえば、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）に続くシリーズ第5作目が製作予定だ。もしかすると、本作『バレリーナ』で覚醒した主人公イヴがそちらに登場することがあるかもしれない。

来日したアナ・デ・アルマスとレン・ワイズマン監督にその可能性を尋ねてみると、ワイズマンは「どうでしょう？」と返答。アルマスも「わからないですね！」と反応した。

「とはいえ、出たいですか？」と押してみると、「もちろんです」とアルマス。「出られたら最高ですよ」と笑顔を弾けさせた。

アルマスは先行したでも同様の質問に「ぜひ出たいです。出ないわけがないですよ」とノリノリで回答。ジョン・ウィックとは既知の関係なのだから、「登場しないのはおかしいでしょ？」と出演に合理性を感じているようだ。

ちなみに『ジョン・ウィック5』は、現在脚本作業が。チャド・スタエルスキは「良い出来だと思えたら、キアヌと一緒に形にしていく」と意気込みを語っている。「僕たちにはすごく良いアイデアがいくつかあるので、挑戦するつもり。たとえ、『ジョン・ウィック5』を開発していくなかで“この物語は違う”と確信したとしても、ほかの作品に活かせるものを10個は見つけられると思います。クリエイティブの練習として最高ですよね」。

果たして、広がり続けるジョン・ウィック・ユニバースの行方は？アナ・デ・アルマス熱演イヴに再び会える日を楽しみにしたい。

『バレリーナ：The World of John Wick』