◆米大リーグ パドレス２―８ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２４）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に「９番・捕手」で先発出場。勝利した方に地区優勝へのマジックが点灯するナ・リーグ西地区の頂上決戦で７回に３号決勝３ランを放ち、同率首位に返り咲いたド軍にマジック「３１」が点灯した。

２―２の７回１死一、二塁。フルカウントからの７球目、右腕・エストラーダの８７・８マイル（約１４１・３キロ）スライダーを捉え、右中間席に運んだ。８月１２日（同１３日）のエンゼルス戦以来、出場５試合ぶりの一発が値千金のアーチとなり、球場は騒然となった。打球速度１０４・６マイル（約１６８・３キロ）、打球角度３１度、飛距離は３８７フィート（約１１８メートル）。ネクストバッターズサークルには１番・大谷翔平投手（３１）がいたが、その前に走者を一掃する大仕事を果たした。６回４安打２失点と好投していた先発の山本由伸投手（２７）に女房役として１１勝目をもたらした。

試合後はＮＨＫ中継のインタビューに応じ「あの打席では早くに２ストライクに追い込まれてしまったんですが、焦らずにとにかく自分が打てる球を待って、最後に打つことができました」と笑顔。「持ち球を全てミックスして非常に効果的な投球内容でした」と由伸をたたえ、９回に４５号ソロをマークした大谷に関しては「とにかく見ていて楽しかった。彼はメジャーでもベストな選手なので、そんな選手と一緒にプレーできてうれしい」と話した。

ラッシングは「打てる捕手」として５月にメジャーデビューした有望株のルーキー。１年目は打率１割台と苦しんでいるが、正捕手・スミスと併用されるほど球団からは高い期待を受けている。