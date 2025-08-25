　試合に勝利しファンに手を振る藤川監督（撮影・石井剣太郎）

　「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

　阪神が優勝マジックを「１６」とした。中野拓夢の適時打で先制し、四回には佐藤輝明が今季３２号ソロ。八回にも連続適時打などで５得点。先発・才木浩人は７回２／３を１失点で今季１２勝目。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

　　◇　　◇

　−得点を重ねて阪神の野球ができた。

　「やっぱり消耗戦ですね。そう感じるゲームですね」

　−才木は粘り強く。

　「ああ、もう十分ですね。いろいろ状態が良くなって、前回９０球で、今回１２０球手前ですか、もう十分、やってくれていますね」

　−佐藤輝はホームランで終わらずもう１本出て、あさってにつながる。

　「打線ですからね。１人だけですることではないし、そういった意味で、それがタイガースらしいペースですから。でも１本出たというのは本人にとっても良かったのかもしれないし、僕はどうか分からないですけど、得点が入るというのはね、いいことですしね」

　−打線は八回のつながりが大きかった。

　「それは大きいですね」

　−初回から中野が盗塁を仕掛けたり、動いた。

　「作戦は常に。チャレンジしながら、お互いですね。それが野球ですからね」

　−消耗戦の意味合い。

　「非常に暑いというところで。選手たちのコンディションというところで、どのチームもそうですけど」