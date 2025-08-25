「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

阪神が優勝マジックを「１６」とした。中野拓夢の適時打で先制し、四回には佐藤輝明が今季３２号ソロ。八回にも連続適時打などで５得点。先発・才木浩人は７回２／３を１失点で今季１２勝目。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−得点を重ねて阪神の野球ができた。

「やっぱり消耗戦ですね。そう感じるゲームですね」

−才木は粘り強く。

「ああ、もう十分ですね。いろいろ状態が良くなって、前回９０球で、今回１２０球手前ですか、もう十分、やってくれていますね」

−佐藤輝はホームランで終わらずもう１本出て、あさってにつながる。

「打線ですからね。１人だけですることではないし、そういった意味で、それがタイガースらしいペースですから。でも１本出たというのは本人にとっても良かったのかもしれないし、僕はどうか分からないですけど、得点が入るというのはね、いいことですしね」

−打線は八回のつながりが大きかった。

「それは大きいですね」

−初回から中野が盗塁を仕掛けたり、動いた。

「作戦は常に。チャレンジしながら、お互いですね。それが野球ですからね」

−消耗戦の意味合い。

「非常に暑いというところで。選手たちのコンディションというところで、どのチームもそうですけど」