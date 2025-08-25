「広島５−４中日」（２４日、マツダスタジアム）

二塁ベース手前で力強く右拳を振りかざした。その姿が、広島・末包昇大外野手の期する思いを物語っていた。俺を忘れるな！と言わんばかりの一撃。「追い込まれたけど、甘い球をしっかり振り抜くことができた」と汗を拭った。

三回、３点を先制し、なおも２死二塁。金丸の内角低めチェンジアップをすくい上げると、白球は左翼席後方のコンコースまで飛んだ。２３年に記録した自己最多に並ぶ、特大の１１号２ラン。ドラ１左腕攻略へトドメの一撃となった。

この日が４戦ぶりの先発出場。その期間では不調時の映像を見返した。「球に対してバットが入っていけてなくて接点がなかった。そこを修正した。球に対してバット軌道を入れていく。練習ではやっていたけど、実戦に入らないと分からないこともある。少し怖かったが、しっかり振り切れた」とプラスに捉えた。

春先から中軸を担い、すでに試合数と安打数、打点はキャリアハイを更新中。だからこそ、８月後半に差しかかってのベンチスタートには燃える思いがあった。

「せっかくここまでやってきて、試合に出られないのは悔しい。チームが負けるのも悔しいし、自分が出られないのも悔しい。出たところで打てないのも悔しい。ただ、次の試合が来る。次の試合でいいモノを出せるようにしたいと思っている」と末包。闘志をみなぎらせ、上位進出につながる一打を響かせ続ける。