「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

阪神先発の才木浩人投手が７回２／３を４安打１失点でリーグトップタイ１２勝目をあげた。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は、坂本誠志郎捕手とバッテリーを組むことによる「配球の変化」を指摘した。

◇ ◇

前半戦までの印象と違うピッチングだ。先発・才木はフォークの投球比率を減らして直球やスライダーなどで攻めた場面が多かった。カウントで追い込んだ相手打者に『そろそろフォークが来る』と思わせたであろうところで、違う球種で打ち取る投球が印象的だった。

２ストライクに追い込んでからフォークで空振り三振を狙う投球が特徴のひとつ。ただ、これまではフォークを見極められ苦しむ場面も多々あった。坂本とバッテリーを組み始めた７月２６日・ＤｅＮＡ戦からこの日で自身５連勝。この間に配球の変化が見られ、才木自身も『こういう攻め方もあるんだ』と、勉強になっているのではないか。

もったいないのは不用意な四球。この日で言えば、二回２死から古賀、五回の先頭打者・丸山和に与えた。打順は古賀が７番で丸山和が８番。こういう不必要な四球で球数がかさんでしまう。

そして四回に村上からソロ本塁打を浴びたボールは初球の直球だった。４番の強打者に対する初球の入り方を、もっと意識できるようになれば一皮むけられる。