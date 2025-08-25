ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£È¬ÌÚ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¿ó¤Î»í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ«´ï¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè22½µ¡Ö°¦¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¡×¤ÎÂè107²ó¤¬8·î26Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¤ÈÏÃ¤·¹þ¤àÈ¬ÌÚ¤À¤¬¡Ä
¡ö°Ê²¼8·î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦·ëÂÀÏº¤ò²ÃÀ¥Î¼¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÇìÉã¡¦´²¤òÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ë¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ë¤Î»í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ«´ï¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬¤¯¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤Ã¤È»í¤ò½ñ¤±¤È¸À¤¦È¬ÌÚ¤Ë¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ë¤Ï¿ó¤ÏÌ¡²è²È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»í¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤Ë¡¢¿ó¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ó¤É¤óÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ»í¤ò½ñ¤Â³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ó¤Î»í¤ÎºÍÇ½¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç½ÐÈÇÉô¤òºî¤ê¡¢¿ó¤Ë»í½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£