£Ó£Ë£Å£´£¸°æ¾åÎÜ²Æ¡¡¤Ä¤¤¤Ë·§ËÜ³®Àû¸ø±é¡ÖÍ¦µ¤ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×£¹Ç¯Á°¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖµã¤¤¤¿Æü¡×¤â¾è¤ê±Û¤¨¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£³£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ë£á£ò£í£á¡×¡Ê£¹·î£²£´ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯¤Î£²£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Æ£Ò£Õ£Ó£Ô£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î¡×°Ê¹ß¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤±¤ó°ú¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³«ºÅÃæ¤Î¡Ö£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Ï£²£¶Æü¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²ÅÙ¤ÎÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤ÎÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¸ø±é¡Ê»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½©¤é¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°áÁõ¤¬²º¤ä¤«¤Ê°æ¾å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¤Ï·ã¤·¤¤Îø°¦¥½¥ó¥°¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤â¸«¤»¤ë¡£¡ÖÂç¿ÆÍ§¤ÎÎø¿Í¤ËÊú¤¯¶ØÃÇ¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÚ¤Ê¤¤ÊÒ»×¤¤¥½¥ó¥°¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÎø°¦¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°ºî¤Î£±£²¿Í¤«¤é£±£¶¿Í¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤â¤è¤ê½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿´°À®ÅÙ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢Ìó£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£×¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ç£¶´üÀ¸¡¦·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£¸¡Ë¤È£¸´üÀ¸¡¦º´Æ£²ÂÊæ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡ÖÆ±´ü¤Îº´Æ£²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢£×¥»¥ó¥¿¡¼¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£Æ±´ü¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤À¤·¡¢»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£º´Æ£¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ«¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦Ãç¤Ç¡Ö£¸´ü¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¡£°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤ÏÇ°´ê¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤â¤¦ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¡£ËÜÅö¤Ë·§ËÜ¸ø±é¤ò¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ó¤À¡×¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï£±£¶Ç¯¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£²£°Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áµî£²ÅÙ¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êº£²ó¤¬½é³«ºÅ¡£³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¹þ¤ß¾å¤²¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê³¹¤¬¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡££±£¶Ç¯£´·î¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÁ°¤Ç°æ¾å¼«¿È¤â¼ÂºÝ¤ËÈïºÒ¤·¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Æ±Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤·¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£¸´üÀ¸¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·§ËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¸µµ¤¤ä¾Ð´é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢Í¦µ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÈïºÒ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸²ÃÆþÁ°¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¾¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡££±£µÇ¯¤Î¡ÖÂè£²²ó£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤Ç¤ÏºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç½É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÔ¹ç³Ê¡£¡Ö»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖµã¤¤¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ºÃÀÞ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤ÈÃæ£³¤Ç¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£¸´üÀ¸¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¤«¤éºÃÀÞ¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î£¹Ç¯´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¤¤¤Ä¤â¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Èµ¤»ý¤Á¤ÏÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£·§ËÜÌÃ²Û¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¹õÅü¥É¡¼¥Ê¥ÄËÀ¡×£Ð£ÒÂç»È¤Ê¤É¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡ÖËÍ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ï·§ËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÃÏ¸µ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Öµ÷Î¥¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢·§ËÜ¤È°¦ÃÎ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·§ËÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ¾¸Å²°¤Î³§¤µ¤ó¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¼«³Ð¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·§ËÜ³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ä·»¡¢Í§¿Í¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤é²¸»Õ¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£³®Àû¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¤ÈÂçËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë·§ËÜ¸ø±é¤ÇÇ®¤¯´¶¼Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡þ°æ¾åÎÜ²Æ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤ë¤«¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¶·î£±£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡££±£¶Ç¯£±£±·î¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£¸´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡££±£¹Ç¯¤Î£²£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Æ£Ò£Õ£Ó£Ô£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î¡×¤Ç½éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£·§ËÜ¤¤¤¤Ê¤êÃÄ»ÒÂç»È¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÂç¹¥¤Âç»È¡¢·§ËÜ¥É¡¼¥Ê¥ÄËÀÂç»È¡¢¸æÈÓ¤ÎÍ§£Ð£ÒÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡£¿ÈÄ¹£±£µ£¶¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£