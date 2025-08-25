光を味方に♡ファンケルのベースメイクがリニューアル！新成分で美肌仕上げ

ファンケルは、2025年9月16日（火）よりベースメイクシリーズを全面リニューアル。メイク下地2品とファンデーション・ケース4品、全6品目・23品種（1,320円～3,300円税込）が通信販売と直営店舗で新発売されます。スキンケア発想をさらに進化させ、360°透明感パウダー＊1や美肌色キープパウダーαなど新処方を搭載。まるで美容液のような、肌をいたわりながら美しさを引き出すベースメイクが誕生します。

新機能で美肌を守るリニューアルポイント

今回のリニューアルでは、「美肌に見せる」「肌を守る」「土台を整える」「持続させる」の4つの新機能を搭載。

光を拡散して透明感を高める360°透明感パウダー＊1や、外的刺激から肌を守るスキンプロテクトフィルターが共通成分として配合されています。

さらに、下地には「ラスティングプライマー処方」とスイートピー花エキス・シソ葉エキスなどの肌ケア成分＊2を配合し、ファンデーションには皮脂でもくすみにくい「美肌色キープパウダーα」を採用。

肌が不調な時も美しい仕上がりをキープします。

＊1 酸化チタン、水酸化AI、ステアリン酸

＊2 シソ葉エキス・スイートピー花エキス・グリチルリチン酸2K（保湿）

全6品目・23品種のラインナップ

展開されるのは、メイク下地2品とファンデーション・ケース4品の全6品目・23品種。

価格帯は1,320円～3,300円（税込）と続けやすいのも魅力です。ファンデーションは複数のカラー展開とサイズで、肌トーンに合わせて選べるバリエーション。

ケースも新しくなり、シンプルで洗練されたデザインがライン使いをさらに楽しくしてくれます。スキンケア機能を強化しながらも、日常で使いやすいアイテム揃いで、毎日のメイクに心強い味方となりそうです。

光を味方に、素肌美を引き出す♡

ファンケルの新しいベースメイクは、光をコントロールしながら肌を守り、まるで素肌から美しくなったような仕上がりを実現。

肌不調の日も安心して使え、メイク時間を心地よい美容体験へと変えてくれます。自分らしい美しさを引き出すアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♪