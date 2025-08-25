「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第2回は「ブルベ、イエベのお話」です

透明感溢れる若見え肌の秘密は

“補正下着”ならぬ“化粧下地”にあり！

前回は“ベタつき上等”の保湿重視スキンケアがメイクの土台になることをお伝えしました。すでに実践された方は、普段のメイクとの違いとして、肌のつやや透明感を実感されたのではないでしょうか。

今回は「透明感アップのための下地の選び方」です。大人の肌はくすみや影が出やすく、どうしても疲れた印象・暗い印象を与えてしまいます。人から若々しく、透明感のある印象を持たれるためには、肌の色味の整えることが欠かせません。

スキンケアで肌のキメを整えつやを出すことはできますが、“色味の調整”まではできません。ファンデーションでカバーしようとすると、厚塗りで不自然になりがちです。

そこで大切になるのが「化粧下地」です。下地はファンデーション以上に選び方が仕上がりを左右する重要アイテム。まるで補正下着でボディラインを整えてから洋服を着るように、下地を仕込むことで透明感メイクの完成度が大きく変わるのです。

透明感を引き出す最強カラー

“ブルー下地”でマイナス5歳肌

肌の色味を整えるなら、ぜひ取り入れてほしいのがカラー下地です。

以前は「コントロールカラー」といって目元や小鼻など部分的に使うものが主流でしたが、ここ数年はカラー下地といって顔全体に使えるタイプが圧倒的に増えました。

私もこれまでイエロー・ピンク・グリーン・パープルなど様々な、さまざまな下地を試しました。その中で“透明感アップ”に最も効果的だった色は……ずばり「ブルー」です！

「透明感にはパープル」と思われがちですが、ピンクが混ざる分、ブルーほどクリアには仕上がりません。

ブルーはパーソナルカラー（※）がブルーベースの人にしか合わないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、“黄ぐすみ”を払う力が強く、実はイエローベースの方にこそ試していただきたい色。私自身もイエローベースで、長年悩んできた黄ぐすみがブルー下地でパッと晴れました。

※諸説ありますが、一般的にブルーベースはブルー系のクールで落ち着いた色味が似合う肌の人、イエローベースはイエロー系の暖色系の色味が似合う肌の人をいいます。

ただし、ブルー＝白浮きという不安をお持ちの方も多いはず。

実は私も20代の頃、ブルー下地を塗って真っ白お岩さん状態になりました。顔が大きくて四角いので、まさにフランケンシュタインのようなホラー顔になった苦い経験があります。そんなトラウマから長く避けていたのですが……。

ブルー下地を“味方”にするコツ

米粒ひと粒で奇跡！正しい使い方

40代になってあらためてブルー下地を試したところ、その実力を再確認しました。大切なのは「量」と「塗り方」です。

最初からたっぷり塗ると白浮きの原因に。まず米粒大をちょんと手の甲に取り、くるくるとなじませてから顔へ。手に余ったものをフェイスラインからお首にかけて丁寧に伸ばします。少しずつ重ねることで、自然なトーンアップが叶います。

また、保湿不足の肌にブルー下地を乗せると白浮きしやすいため、必ず十分にスキンケアでうるおいを仕込んでから使いましょう。さらに、スキンケア後に手を洗わず、そのまま下地を取るのがおすすめ。手についた油分が適度に混ざり、スキンケアの延長として肌に溶け込ませるようになじませることができます。

こうして上手にブルー下地を使いこなすうと、「ガラス玉のよう」「白玉団子みたい」と言いたくなるほど、澄んだワントーン明るい肌に。若々しさと透明感を一気に引き寄せてくれる強力な味方です。ぜひ取り入れてみてください。