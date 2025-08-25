¹ñÆ»246¹æ¡Ö¡ÈÃÏ¹ö¡É¤Î°ËÀª¸¶½ÂÂÚ¡×²ò¾Ã¤ØÁ°¿Ê¡ª ¿ÀÆàÀîÀ¾Éô¡È´°Á´¥¹¥ë¡¼¡É¤Î¡ÖÂç´´Àþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬·úÀß¿Ê¹ÔÃæ¡ª ¼óÅÔ·÷¤ÈÅì³¤ÃÏÊý¤ò·ë¤Ö¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¤È¤Ï
·÷±ûÆ»¡ÁÅìÌ¾¡Á¿·ÅìÌ¾¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ö¡ª
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃæ±ûÉô¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¹ñÆ»246¹æÀþ¤Ï¡¢¸òÄÌ½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê½ÂÂÚ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!?¤³¤ì¤¬ºÇ¿·¤Î¡Ö¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¡×¥ë¡¼¥È¤È¹©»ö¾õ¶·¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»246¹æ¤ÏÅìµþÅÔ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Ãæ±ûÉô¤ò²£ÃÇ¤·ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë»ê¤ë¡¢¼óÅÔ·÷¤ÈÅì³¤ÃÏÊý¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤Ê´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¹ñÆ»246¹æ¤Ï¡¢¸òÄÌ½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬ËýÀÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¸üÌÚ»Ô¤«¤é¿ÁÌî»Ô¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢±ß³ê¤Ê¸òÄÌµ¡Ç½¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¤Ï¡¢·÷±ûÆ»¤Î·÷±û¸üÌÚICÉÕ¶á¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¿ÁÌîÃæ°æIC¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¿ÁÌîÀ¾IC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò·ë¤Ö¡¢±äÄ¹Ìó29.1km¤ËµÚ¤ÖÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤ÐÅìÌ¾¹âÂ®¡¦¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦·÷±ûÆ»¤¬¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¡¢¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¶¯²½¡¦±ß³ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤Î¹ñÆ»246¹æ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Ë¤è¤êÀ¸³èÆ»Ï©¤òÈ´¤±Æ»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÂç·¿¼ÖÎ¾¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸þ¾å¡¢´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¤Î¹©»ö¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÀîºê¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬2025Ç¯3·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¸üÌÚ¶è´Ö¤Î¸üÌÚ»Ô»°ÅÄ¼þÊÕ¡Ê·÷±û¸üÌÚICÉÕ¶á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¹¤êÅÚÉô¤ÎÃÏÈ×²þÎÉ¹©»ö¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¡Ö¸üÌÚ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶¶¡×¤Î²¼Éô¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÌÚËÌIC¡Ê²¾¾Î¡ËÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÍÑÃÏ¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È°ÆÆâ¡£2015Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¸üÌÚÃÏ¶è¤ÎÍÑÃÏÇã¼ýÎ¨¤ÏÌó11¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó94¡ó¤¬¼èÆÀºÑ¤ß¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÀª¸¶¶è´Ö¤Î°ËÀª¸¶Âç»³ICÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¡¢²þÎÉ¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ËÀª¸¶ËÌIC¡Ê²¾¾Î¡ËÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢·úÀßÃæ¤Î¡ÖÎëÀî¶¶¡×¤Î¾²ÈÇ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢¡Ö°ËÀª¸¶Âè°ì¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ÁÌîÃæ°æICÉÕ¶á¤Ç¤â¸½ºßÍÑÃÏ½¬ÆÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÌÚ¿ÁÌîÆ»Ï©¤Ï¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢½ÂÂÚÊ¬»¶¤ÈÊªÎ®¡¦´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Î¹©»ö¿ÊÄ½¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£