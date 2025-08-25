Æü»º¡Ö¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¡×½é¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö»Â¿·¥«¥é¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÇ®»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡ª 5Ç¯¤Ö¤ê¡ÉÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È¤Ï
¿··¿¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àµ¼°¤ÊÈ¯Çä¤ÏÆ±Ç¯½©¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï160Ëü±ßÂæ¤«¤é¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æ±¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤·Ú¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µï½»À¡¢ÍøÊØÀ¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Æü»º¤È»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¹çÊÛ²ñ¼ÒNMKV¤¬Ã´Åö¤·¡¢Æü»º¤¬´ë²è¡¦Àß·×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â»Ô¾ì¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó»Ô¾ì¤Ë¿·¤·¤¤´ð½à¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñ¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÆ³Æþ¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿ï½ê¤Ë³Ñ¤ò´Ý¤á¤¿»Í³Ñ·Á¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÆ±»þ¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·úÃÛ¡ÖÅâÇËÉ÷¡Ê¤«¤é¤Ï¤Õ¡Ë¡×¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¶ÊÀþ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤È¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆü»º½é¤Ç¤¢¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿·¿§¤Î¡Ö¥»¥é¥É¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¥é¥Æ¡×¡Ö¥»¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´17¿§¡£Éý¹¤¤¸ÄÀ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ÖBreeze¡Ê¤½¤èÉ÷¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Êµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö±ïÂ¦¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¸Â¤é¤ì¤¿·Úµ¬³Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â³«Êü´¶¤òÄÉµá¡£
¡¡Âç·¿12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿Åý¹ç·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÁàºîÀ¤È¾å¼Á¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼ÆâÄ¹¤Ï2315mm¤È¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¸åÀÊ¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¡Ê¤Ò¤¶¼þ¤ê¤Î¶õ´Ö¡Ë¤â795mm¤ò³ÎÊÝ¡£Âç¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤êµÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬Î©¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²Ù¼¼Ä¹¤Ï¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎºÇÂçÄ¹675mm¤Ç¡¢Âç·¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò4¤ÄÀÑ¤ó¤Ç¤â4¿Í¤¬²÷Å¬¤ËºÂ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÊØÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤â²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î³«¸ýÉý¤Ï650mm¤È¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·¿¥°¥ê¥Ã¥×¤âÁõÈ÷¡£
¡¡¸åÀÊ¥·¡¼¥È¤ÏºÇÂç320mm¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê²Ù¼¼Â¦¤«¤éÁàºî¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¡¢ÆÃ¤Ë¸åÀÊ¤Ï¹âÌ©ÅÙ¥¦¥ì¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÇ¼ÌÌ¤Ç¤Ï»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÂÐ±þ¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤¬³Æ½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇ³ÈñÀÇ½¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò¶¯²½¡£¼×²»ºà¤äµÛ²»ºà¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ëÀÅ¤±¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´µ»½Ñ¤ÏÂçÉý¤Ë¿Ê²½¡£Æü»ºÆÈ¼«¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Ä¾Á°¤ÎÏ©ÌÌ¤òÆ©²á¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×¤ä¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¼þ°Ï¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö3D¥Ó¥å¡¼¡×¤òÆü»º¤Î·Ú¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÂÐ¸þ¼Ö¤ä²£ÃÇ¼ÖÎ¾¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈBSI¡×¤ä¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¡ÖBSW¡Ê¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¡Ë¡×¤âÅëºÜ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆGoogle¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¿·À¤Âå¡ÖNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÆ³Æþ¡£
¡ÖGoogle¥Þ¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ò¼ÖÆâ¤ÇÄ¾ÀÜÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û´¶³Ð¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¼ÖÎ¾¼þÊÕ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤È°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥å¡¼¥Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡ª¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à·Ï¥Ä¡¼¥È¥ó¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÊ¬³ä¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö½©¤ÎÈ¯Çä¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¸þ¾å¤Ë¤è¤ê´üÂÔ´¶¤ÈÁá¤¯¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤¬¡È·Ú¤Î¿·´ð½à¡É¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤Î°ìÂæ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£