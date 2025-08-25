25日（月） 猛烈な残暑と急な雷雨にご注意ください。

＜25日（月）の天気＞

高気圧に覆われて、広い範囲で日差しが届く見込みです。ただ、オホーツク海高気圧から湿った東風が入る北日本の太平洋側では雲が多く、午前中から雨の降るところがありそうです。比較的涼しい風が吹いて、暑さも控えめとなるでしょう。

そのほかの地域では日差しで気温がぐんぐん上がり、真夏のような厳しい暑さになりそうです。昇温と湿った空気の影響で、午後は雷雲がわきやすく天気が急変する可能性があります。東北南部〜九州の内陸部を中心に局地的な激しい雨や非常に激しい雨に注意してください。沖縄も大気の状態が不安定で、晴れていても突然の強雨にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北日本海側や東日本・西日本では35℃以上が続出。東京は8日連続、今年21回目の猛暑日になる見込みです。

札幌 29℃（±0）

仙台 27℃（-9）

新潟 35℃（＋1）

東京 35℃（-2）

名古屋 37℃（-1）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（＋1）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

晴れる日が多いですが、27日（水）は日本海側を中心に雨が降る見込みです。大阪は31日（日）にかけて連日の猛暑日になりそうです。

■札幌〜名古屋日本海から前線を伴う低気圧が近づくため、26日（火）〜27日（水）は北日本や北陸で大雨になるおそれがあります。27日（水）は関東でも雨が降るでしょう。東京は雨のあと、28日（木）と29日（金）は少し暑さが和らぎますが、土日は再び35℃前後になる見込みです。