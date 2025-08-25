¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ä¼¡²ó8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ(¤¦¤Á¤³¤ï¤·¤¨¤ó¤¿¤á¤Î¤¯¤É¤¯)¡×¤ÎÍ½¹ð¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´³«ÊüÁ÷¤Î¥é¥¹¥È¤«¤é¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡×¤¬ËÖÈ¯¡£ÊÆ¤ÎÇä¤êÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤·¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÍ½¹ð¤ÇÄÕ½Å¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¿ÍÊª¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÄê¿®¤¬Ï·Ãæ½¢Ç¤¤Ø¡£
Âè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Å·ÌÀ£·Ç¯¡¢¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÇä¤êÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤¹¤ë¡£
Êó¤ò¼õ¤±¤Æº®Íð¤¹¤ëÏ·Ãæ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄó¸À¤¹¤ë°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶â¤òÇÛ¤ê¡¢ÄÉ¡¹ÊÆ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëºö¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ì¶¶Å¡¤Ç¤Ï¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡¢Âç±ü¤¬È¿ÂÐ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢Àµ¼°¤ËÏ·Ãæ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ë¤È¹ð¤²¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁê´Ø¿Þ
¤³¤ÎÂ¾¤ÎÁê´Ø¿Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÍ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤Ï¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡£
