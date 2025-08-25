¤Ê¤¼¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡É¤Î¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¡¦ÃÎÇ°¼Â´õ¿Í¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤ÎÃÎÇ°¼Â´õ¿Í¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Âç¤¤µ¤Î¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò½é¼¹É®¤·¤¿´¶ÁÛ¡¢¤µ¤é¤Ë½ÐÈÇ¶È³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ï¡ÖÊª¸ì¤ÎË×Æ¬´¶¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×
ÃÎÇ°¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Î¿Ï¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ËÜ³Ê°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÅ·µ×Âë±û¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ê¡¼¥¹¥¨¥¤¥É¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¸·¶Ø ÊÑ»à¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¿È¯ÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢ÃÎÇ°¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¡Ø±ÜÍ÷¸·¶Ø ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤ÎÀº¿À´ÕÄêÊó¹ð½ñ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¿9·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÂÐ¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ºÇ½é¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤È²¿¤«ÌÌÇò¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾®Àâ¤Ë¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦ÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¡ÊÊª¸ì¤¬¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎË×Æ¬´¶¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Î¤ÇÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Âç¤¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¼°¤¬¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾®Àâ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡É¾®Àâ¡¢ÃÂÀ¸¤Î¥ï¥±¤Ï¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¡×
¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¸·¶Ø ÊÑ»à¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¡Ù¤ÏÂç¤¤µ¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤È½·¿¡Ê165mm¡ß85mm¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Î±¦Â¦¤¬Á´¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤òÌÏ¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡É¤ÎÈ½·¿¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤Ç¤¹¤«
¡Ø±ÜÍ÷¸·¶Ø ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤ÎÀº¿À´ÕÄêÊó¹ð½ñ¡Ù¤òÀè¤Ë½ñ¤¤¤Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Èº£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤È½·¿¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¡Ø±ÜÍ÷¸·¶Ø¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¡Ê¤¼¤ó¤¸¤Ä¤¿¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÆ¦ËÜ¤ÏÆóÈÖÀù¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Í»ö¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤ß¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È²¿¤«¼«Ê¬¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Æ¦ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÙÄ¹¤¯¤Æ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ·Ú¤¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤°¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤¤ËÜ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¡£·Á¡¦Âç¤¤µ¤Î¸«ËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤³¤ì¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÈ½·¿¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¡£½ñÀÒ¤ò°ì¤Ä¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¢£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°ÊÆâ¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¡×
¡½¡½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡¦¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«
°ìÈÖ¤ÏÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉáÃÊ¾®Àâ¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó500±ß°ÊÆâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¡Ê¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¸·¶Ø ÊÑ»à¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û¡Ù¤Ï499±ß¡Ë¡¢¥Ú¡¼¥¸¿ô¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°õÀÇ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÄê²Á500±ß°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¡£¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤òÉáÃÊ¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¢£ÉáÃÊ¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤·¤Ê¤¤ÁØ¤Ø¡ÖÆÉ½ñ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½Ä©ÀïÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¤¿¾®Àâ¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î½ÐÈÇ¶È³¦¡¦½ñÅ¹¤Ë¤É¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«
º£½ñÅ¹¤Ï¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢½ÐÈÇÉÔ¶·¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¾®Àâ¡¦ËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤â¤À¤ó¤À¤ó¡Ä»Ò¶¡¤Ï·ë¹½ÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸ü¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ê¸»ú¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤ä¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤ÎËÜ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡ÊËÜ¤ò¡ËÆÉ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¸·¶Ø¡Ù¤â¡Ø±ÜÍ÷¸·¶Ø¡Ù¤â»æ¤ÎËÜ¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£»æ¤ÎËÜ¤â·ë¹½¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢µ¯ÇúºÞ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ½ñ¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ëÊý¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÊý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âº£¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤½ÐÈÇ¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤È¤«¿á¤«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó½ñÅ¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Â¤ò±¿¤Ù¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½ñÅ¹¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤½¤³¤ÇÍ½ÁÛ³°¤ÎËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£