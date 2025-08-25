【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 45,631.74 △846.24 （8/22）

NASDAQ： 21,496.54 △396.22 （8/22）

1.概況

主要3指数は揃って大幅に反発しました。注目されていたジャクソンホール会議でのパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の講演にて、先行きの金融政策に柔軟な姿勢を示したことで、投資家の利下げ期待が高まったことが株価を押し上げました。





2.経済指標等

ダウ平均は167ドル高の44,952ドルで取引を開始し、序盤は横ばい圏での推移となるも、パウエル議長の講演を受けて上げ幅を急拡大しました。その後は高値圏で底堅い推移となり最終的に846ドル高の45,631ドルと8ヶ月ぶりの最高値を更新し取引を終えました。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は396ポイント高の21,496ポイントと4日ぶりに反発となりました。S&P500株価指数も堅調で、96ポイント高の6,466ポイントで取引を終え、6日ぶりに反発しました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S&P500の業種別株価指数では、全11業種のうち10業種が上昇しました。特に一般消費財・サービスが3％以上上昇し、セクターの上昇率トップとなりました。そのほかエネルギーやコミュニケーション・サービス、素材が2％近く上昇しています。一方で、生活必需品のみ小幅に下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は、25銘柄が上昇し、特にキャタピラー［CAT］が4.3%の上昇となり、構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ホームデポ［HD］やゴールドマン・サックス［GS］、アメリカン・エキスプレス［AXP］、アマゾン・ドットコム［AMZN］などが3%を超え上昇したほか、ナイキ［NKE］など計6銘柄が2％以上の上昇となりました。一方で、5銘柄が下落となり、特にベライゾン・コミュニケーションズ［VZ］やウォルマート［WMT］が1%を超える下落となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、米政府が株式の10％を保有すると伝わったインテル［INTC］が5.5％上昇となりました。また電気自動車のテスラ［TSLA］は、サイバートラックの値上げを発表したことが評価され6.2％上昇、アルファベット［GOOGL］は、アップル［APPL］がiPhoneのSiri機能刷新において同社のAIモデル「Gemini（ジェミニ）の活用を検討していると伝わったほか、またメタ・プラットフォームズ［META］とのクラウドサービス提供で契約を締結したとの発表が好感され3.2％上昇しました。これを受けてアップル、メタも連れ高となりました。一方で、ソフトウェアのインテュイト［INTU］は売上高ガイダンスが市場予想を下回ったことが嫌気され5.0％下落しました。

5.為替・金利等

長期金利は利下げ期待の高まりから下落し、前日から0.08％低い4.25％となりました。25日朝のドル円は146円台後半と、先週末から円高に推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

先週末の米国市場は、市場が注目していたパウエルFRB議長の講演がハト派的との受け止めから、全面高となりました。これを受けて、週明けの日本市場も上昇してのスタートが見込まれます。今週は米国時間27日にエヌビディア［NVDA］の決算発表が予定されており、内容次第では一段高が予想されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部