今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月25日（月）〜8月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月25日（月）〜8月31日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、心も身体も元気いっぱいに過ごせるようです。春頃のあなたとは違った印象で、興味を持って接してくる人もいることでしょう。自分が今までどんな経験をしたのか、価値観など話してみるのも◎ 恋愛は、憧れや過去の恋愛から吹っ切れそう。今の自分に合った相手を見つけていこうと思えるようです。
★ワンポイントアドバイス★
クローゼットの整理をすると運気アップ。もういらないと思ったものは、誰かに譲ると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
