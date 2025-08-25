¡Ú26Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¿ó¤Î»í¤ÎºÍÇ½¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤¬»í½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤Ç112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè107²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ«´ï¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬¤¯¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤Ã¤È»í¤ò½ñ¤±¤È¸À¤¦È¬ÌÚ¤Ë¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¿ó¤ÏÌ¡²è²È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»í¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤Ë¡¢¿ó¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¤É¤ó¤É¤óÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ»í¤ò½ñ¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ó¤Î»í¤ÎºÍÇ½¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç½ÐÈÇÉô¤òºî¤ê¡¢¿ó¤Ë»í½¸¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£