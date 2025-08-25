ÄäÅÅ»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¡£3COINS¤ÎUSB¥á¥â¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊLED¥é¥¤¥È
USB¥á¥â¥ê¡¼¤È´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤Í¡£
ÈïºÒ¤·¤ÆÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°Å¤¤Ãæ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï²ûÃæÅÅÅô¤Ç¤¹¤¬¡Ä¸÷¸»¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¡¢USB-AÃ¼»Ò¤È½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜµ¡´ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¤Ç¤¹¡£
USB-AÃ¼»Ò¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤½¤¦
3COINS¤Î¡ÖUSB»ÅÍÍLED¥é¥¤¥È¡¿SOBANI¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅô¤ê¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏUSB¥á¥â¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹Æâ¤ÏLED¤ÎÂÓ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÃ¼¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ëÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸°¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥°»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥³¤Ç¤¹¤¬Ä¹Ã»2¼ï¤Ç550±ß¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ï´ò¤·¤¤¡£°Â¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«Çã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ
ºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢²ûÃæÅÅÅô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆËÉºÒÂÞ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡© ÃÈ¿§·Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤Åô¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÁÞ¤·¤Æ´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞ»þ¤Ë¥µ¤Ã¤È³°¤·¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë·Ò¤²¤Ð¥Õ¥§¥¤¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¶Å¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤¢¤ë330±ß¤ÎŽ¢¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥±¡¼¥Ö¥ëŽ£¤È·Ò¤²¤Æ¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È²½¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: 3COINS