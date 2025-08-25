ºÇÂçÅâ¿É»Ò5ÇÜ¡ª¿É¤¤¤â¤Î¹¥¤¤µ¤óÉ¬¸«¡í¥Ô¥¶¡¼¥é»Ë¾åºÇ¶¯¤Î·ã¿É¥Ô¥¶¡í¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡£
PIZZA-LA¡Ê¥Ô¥¶¡¼¥é¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¤«¤é½©¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ú³ÐÀÃ/Åâ¿É»Ò5ÇÜ¡Û¡¢¡Úµ´¿É/Åâ¿É»Ò4ÇÜ¡Û¡¢¡Ú·ã¿É/Åâ¿É»Ò3ÇÜ¡Û¤Î¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë5ÃÊ³¬¿É¤µ¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
6·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Á½ÏÀ®¥µ¥é¥ß¤Î»Ý¿É¥Ô¥¶¡Á¡×¡¢¡Ö¡ÚÂç¿É/Åâ¿É»Ò2ÇÜ¡Û¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡Ú³ÐÀÃ/Åâ¿É»Ò5ÇÜ¡Û¡¢¡Úµ´¿É/Åâ¿É»Ò4ÇÜ¡Û¡¢¡Ú·ã¿É/Åâ¿É»Ò3ÇÜ¡Û¤Î3¼ï¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢5ÃÊ³¬¤Î¿É¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ä½ÏÀ®¥µ¥é¥ß¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£ÈÕ²Æ¤ä½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦³ÐÀÃ/Åâ¿É»Ò5ÇÜ
²Á³Ê¤Ï¡¢P¥µ¥¤¥º2300±ß¡Á¡¢M¥µ¥¤¥º2680±ß¡Á¡¢L¥µ¥¤¥º4280±ß¡Á¡£
¡¦µ´¿É/Åâ¿É»Ò4ÇÜ
²Á³Ê¤Ï¡¢P¥µ¥¤¥º2220±ß¡Á¡¢M¥µ¥¤¥º2580±ß¡Á¡¢L¥µ¥¤¥º4120±ß¡Á¡£
¡¦·ã¿É/Åâ¿É»Ò3ÇÜ
²Á³Ê¤Ï¡¢P¥µ¥¤¥º2140±ß¡Á¡¢M¥µ¥¤¥º2480±ß¡Á¡¢L¥µ¥¤¥º3960±ß¡Á¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¿É¤¤¤â¤Î¹¥¤¤µ¤óÉ¬¸«¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ô¥¶¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Á½ÏÀ®¥µ¥é¥ß¤Î»Ý¿É¥Ô¥¶¡Á
²Á³Ê¤Ï¡¢P¥µ¥¤¥º1980±ß¡Á¡¢M¥µ¥¤¥º2280±ß¡Á¡¢L¥µ¥¤¥º3640±ß¡Á¡£
¡¦¡ÚÂç¿É/Åâ¿É»Ò2ÇÜ¡Û¥Ô¥¶¡¼¥é ¥»¥é¡¼¥Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼
²Á³Ê¤Ï¡¢P¥µ¥¤¥º2060±ß¡Á¡¢M¥µ¥¤¥º2380±ß¡Á¡¢L¥µ¥¤¥º3800±ß¡Á¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô