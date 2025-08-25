

仕事を「任せる」ことも「育成すること」が目的なのです（写真：Jake Images／PIXTA）

【図表を見る】物事の優先順位を見極める技術、プライオリティ・マネジメント。重要度と緊急度で仕事を分類する。

マネジャーが監督するメンバーの数が増えてきたとき、新たに「委任スキル」について考える必要があります。これまで約3万人ものビジネスパーソンを指導してきた橋本拓也さんは「委任と放任の違いや、パレートの法則、プライオリティ・マネジメントを理解したうえでマネジメントを行うべきだ」と言います。同氏の著書『部下をもったらいちばん最初に読む本』から一部抜粋、編集してお届けします。

監督するメンバーが増えると必要になる「委任スキル」

監督するメンバーの数がスパン・オブ・コントロール（※1）の枠を超えるようになると、マネジャーの仕事も相応のステージへと移っていきます。

※1）スパン・オブ・コントロール：1人の管理者が直接管理できる部下の適正人数で、5〜8人（10人という説もある）である。

マネジャーの下に右腕・左腕となるリーダークラスのメンバーが生まれて、彼らが末端のメンバーたちに仕事を細かく教え、同行指導できるようになった状態では、マネジャーが新人の教育を手取り足取り行うことはしません。

リーダークラスや先輩陣が若手メンバーの指導を行うようになります。

このステージになるには、マネジャーはリーダークラスへ上手に仕事を委任する技術を身につける必要性が出てきます。

それまでマネジャーが行っていた仕事をリーダークラスへ上手に委任して自分の時間を作り、「本当にやるべきこと」へシフトしていくのです。

ただこのときに、リーダークラスへ「あとはよろしくね」と任せっきりにするのはリスクがあります。それではただの“放任”になってしまい、委任とは異なります。

逆に上手に委任することができればマネジャーは自分の時間を捻出することができ、本当にやるべきことに集中できます。

そのような意味で、今回お伝えする「委任する技術」は組織の目的・目標を達成するためのタイム・マネジメントの方法論とも言えます。

「委任」と「放任」の違いとは何か？

では「委任」と「放任」の違いは何でしょうか？

放任は、平たく言えば“丸投げ”です。「何のためにその仕事をリーダークラスへ任せるのか」という任せる意図がないのです。

ただ自分の仕事を減らしたい、面倒な作業から手離れしたい、自分がイッパイイッパイで手が回らないからやらせる……このような状態になると、丸投げの任せ方になってしまいます。

放任で仕事を丸投げにしてしまうと、任せられた側は自分の力量や基準で仕事をします。「何のためにこの仕事を任せられたのか」ということを伝えられていないので、そうなるのは仕方がありません。

たとえリーダークラスであっても、メンバーの力量（判断基準や視座、経験からくるスキルや知識など）はマネジャーに比べるとどうしても落ちざるを得ません。

リーダークラスが自分の力量や基準で仕事をしてしまった結果、本来であればマネジャーが10の成果を出せるところを5の成果しか出せないような事態に陥ってしまうのです。

これなら「任せずに自分がやったほうが良かった」と思ってしまうだけでなく、組織的な成果も出せなくなるため、マネジャー自身の本来目指したパフォーマンスも出なくなってしまいます。

大切なのは「任せる意図」を持って任せることです。

そして、任せる意図は「マネジャーが実行したときと近い成果を作ること」「その成果を出すための判断や観点やスキルを部下に分かち合うこと」です。

つまり「任せる」ことも「育成すること」が目的なのです。

経営の神様・松下幸之助氏は人の育て方、活かし方に『任せて任せず』という言葉を使われています。

「仕事は大胆に任せる、しかし任せっ放しではいけない。適時適切に報告を聞き、事と次第によっては的確な指導、助言を与えなければならない。それが責任者の務めである」という意味です。

委任とは、まさに「任せて任せず」の状態と言えます。

マネジャーがリーダークラスに、あるいはメンバーに上手に委任をする際には「何を委任するか」「委任したマネジャーはそのあとに何をすべきか」を具体的にしなければなりません。

その糸口となるのが「パレートの法則」と「プライオリティ・マネジメント」の考え方です。

パレートの法則とプライオリティ・マネジメント





パレートの法則は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート氏が発見した統計モデルで「全体の2割の要素によって、結果の8割が生み出されている」というものです。「80：20の法則」とも呼ばれます。

仕事に置き換えるなら「実行すべき業務のうちの2割の優先事項をきちんと実行することが成果の8割を決定する」という原則です。

では「2割の優先事項」とは何か？

これを解き明かすための考え方がプライオリティ・マネジメントです。プライオリティ・マネジメントとは「自分の行動に優先順位づけをしていく技術」のことです。

すべての行動は「重要度」と「緊急度」で分けることができます。度合いの「高い／低い」をそれぞれマトリクス化すると、次の4つの象限に分けられます。

・第1象限:重要度が高く、緊急度も高いもの





・第1象限：重要度が高く、緊急度も高いもの

・第2象限：重要度が高く、緊急度が低いもの

・第3象限：重要度が低く、緊急度が高いもの

・第4象限：重要度が低く、緊急度も低いもの

（画像：『部下をもったらいちばん最初に読む本』より）

成果を出すために外してはならないのは「第2象限：重要度が高く、緊急度が低いもの」の仕事です。

マネジャーが委任する技術を使って「本当にやるべきこと」として実行するべきなのはこの「第2象限の仕事」です。

第1象限の仕事が第2象限の仕事以上に山積みになっていると、第1象限の仕事を優先的にこなそうとなり、第2象限の仕事に目を向ける余裕がなくなるときがあります。

この解決策としては「第1象限の仕事を委任する」以外にありません。ですが、メンバーのことを自分の駒だと認識していると、うまく委任することはできません。自分がやりたくない仕事ばかりを押しつける結果となります。

そうではなく、委任する仕事は第1象限の仕事であっても、委任するときの目的は「それによってメンバーの成長の機会につながること」に意識を向けなければいけません。

まずはこのことを認識するようにしましょう。

（橋本 拓也 ： アチーブメント取締役営業本部長・トレーナー）