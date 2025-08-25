¡ÚZARD35¼þÇ¯YEAR¡Û¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡Ù¡Äº£¤À¤«¤éÏÃ¤·¤¿¤¤ºä°æÀô¿å¤ÈÌ¾¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢¥Õ¥¡¥ó·Ý¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÎÉ±¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ç07Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºä°æÀô¿å¡Ê¤¤¤º¤ß¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯40¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ç91Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø£Ú£Á£Ò£Ä¡Ù¡£
ÍèÇ¯£²·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØZARD -MONOCHROME-¡Ù¡ØZARD -COLORS-¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¤Ç¥Û¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡í£Ú£Á£Ò£ÄÇ®¡í¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢£Ú£Á£Ò£ÄºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚ¸¬°ì»á¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤»á¡Ê¡Ø£×¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¡¦45¡Ë¡¢²Î¼ê¤Ç²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæ¾¡Ê¤Á¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¥¿¥«¥Î¥ê»á¡Ê41¡Ë¤Î£³Ì¾¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤·¤¿¤¤£Ú£Á£Ò£Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¡§¥É¥é¥Þ¡ØÇòÄ»Îï»Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦¡Ç93Ç¯¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¡Ç93Ç¯È¯Çä¡¢£¶th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£Ú£Á£Ò£Ä¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤âÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢²Î»ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡Ù¡Ê¡Ç93Ç¯È¯Çä¡¢£¸th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤Ï½÷À¤¬¡í¤â¤¸¤â¤¸¡í¤¹¤ë¤È¤¤Î´¶¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÃæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¤Ï½÷¿´¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºî¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê£²¶Ê
Ãæ¾¡§¤È¤â¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿£²¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÍÑ¤Î¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢µÞî±¡Ê¤¤å¤¦¤¤ç¡Ë£Ú£Á£Ò£Ä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡ØÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤Î£Ã£ÍÍÑ¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤ºÀè¤Ë¤¢¤ëÃæ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥Ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤ë¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼çÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡í¥µ¥Ó½Ð¤·¡í¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤ª¼êËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¡§¡ØÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡Ù¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¤¸¤å¤¦´¶¤¸¤Æ¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢½á¤¤¤¬ÂÎ¤¸¤å¤¦¤Ë¤®¤å¡Á¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂÎÃæ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¤¸¤å¤¦¡×¤Ë¤·¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤ÎÊ¸»ú¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ã£Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤Þ¤µ¤Ë¡í£Ú£Á£Ò£Ä¥Ö¥ë¡¼¡í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä°¤¯¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ÎëÌÚ¡§¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ö¥ë¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¤ÏåºÎï¤Ê¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢°õºþÍÑ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥°¥ì¡¼¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Åö»þ¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¿§Ä´¤ò°õºþ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁÀ¤¤¤Î¿§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢·Ö¸÷¥¤¥ó¥¯¤òº®¤¼¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¯¤òÇö¤á¤ë½èÍý¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¡Ç96Ç¯È¯Çä¡¢17th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¾®³ØÀ¸Åö»þ¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø£Ó£Ì£Á£Í £Ä£Õ£Î£Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½ÐÊäÀµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø£Ó£Ì£Á£Í £Ä£Õ£Î£Ë¡Ù¤Ï¡Ç22Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¤âÀ¤³¦Åª¤Ë·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤òÃÎ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¡§¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Î£Ã£Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ïºä°æ¤µ¤ó¤¬Âç¸Ô³«¤¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥í¥±Àè¤Ê¤ó¤«¤Ç¿¿»÷¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£Ú£Á£Ò£Ä¤Î¶Ê¤Ï¡¢Ä°¤¯¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¡Ç96Ç¯È¯Çä¡¢18th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30ºÐ¤Îº¢¤ËÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ï¡¢¿´¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤ÏËü¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀÜ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ò³«¤¤¤¿¤êÊÄ¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
