出口を移設

愛知県道路公社は2025年8月18日、西知多道路の建設に伴い、知多横断道路の常滑IC（愛知県常滑市）の出口を移設すると発表しました。

【空港直結】「西知多道路」の計画ルートを見る（地図）

西知多道路は知多半島の主要南北軸のひとつとして、東海市から知多市の臨海工業地帯を結びます。さらに高架主体の高規格道路として、最終的に中部空港方面へ直結する計画で、事業が順次進められています。北半分は既存の西知多産業道路を組み込み、南半分は新たに自動車専用道路を整備する計画です。

中部空港へのアクセスは現在、知多半島道路が便利ですが、伊勢湾岸道に直結しておらず、大高〜名古屋南を経由するややこしいルートを強いられます。

西知多道路が完成すれば、三重・東名・新東名方面から最短距離で直感的なネットワークが実現することになります。伊勢湾岸道と交差する東海JCTでは、両者を直接つなぐランプを新設。全線開通は2027年度を目指すとしています。

常滑ICは、この西知多道路の終点として接続する計画で、今後“JCT化”されます。これに先駆けて、常滑ICの出口の位置が9月22日正午頃から変わります。現在より300mほど手前（半田中央JCT方面）へ移り、現在の出口は閉鎖されます。

なお、国道155号・247号「西知多産業道路」の長浦ICも、同様に西知多道路の建設に伴い今年5月14日から出口分岐部が移動しています。