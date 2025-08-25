Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥É¥ë±ß
½ªÃÍ146.94¡¡¹âÃÍ148.78¡¡°ÂÃÍ146.58
150.49¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
149.63¡¡Äñ¹³2
148.29¡¡Äñ¹³1
147.43¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.09¡¡»Ù»ý1
145.23¡¡»Ù»ý2
143.89¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í¥É¥ë
½ªÃÍ1.1718¡¡¹âÃÍ1.1743¡¡°ÂÃÍ1.1583
1.1940¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.1841¡¡Äñ¹³2
1.1780¡¡Äñ¹³1
1.1681¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.1620¡¡»Ù»ý1
1.1521¡¡»Ù»ý2
1.1460¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
½ªÃÍ1.3525¡¡¹âÃÍ1.3544¡¡°ÂÃÍ1.3391
1.3735¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3640¡¡Äñ¹³2
1.3582¡¡Äñ¹³1
1.3487¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3429¡¡»Ù»ý1
1.3334¡¡»Ù»ý2
1.3276¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥¹¥¤¥¹
½ªÃÍ0.8015¡¡¹âÃÍ0.8104¡¡°ÂÃÍ0.8000
0.8183¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.8144¡¡Äñ¹³2
0.8079¡¡Äñ¹³1
0.8040¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.7975¡¡»Ù»ý1
0.7936¡¡»Ù»ý2
0.7871¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë±ß
½ªÃÍ146.94¡¡¹âÃÍ148.78¡¡°ÂÃÍ146.58
150.49¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
149.63¡¡Äñ¹³2
148.29¡¡Äñ¹³1
147.43¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.09¡¡»Ù»ý1
145.23¡¡»Ù»ý2
143.89¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í¥É¥ë
½ªÃÍ1.1718¡¡¹âÃÍ1.1743¡¡°ÂÃÍ1.1583
1.1940¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.1841¡¡Äñ¹³2
1.1780¡¡Äñ¹³1
1.1681¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.1620¡¡»Ù»ý1
1.1521¡¡»Ù»ý2
1.1460¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
½ªÃÍ1.3525¡¡¹âÃÍ1.3544¡¡°ÂÃÍ1.3391
1.3735¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3640¡¡Äñ¹³2
1.3582¡¡Äñ¹³1
1.3487¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3429¡¡»Ù»ý1
1.3334¡¡»Ù»ý2
1.3276¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥¹¥¤¥¹
½ªÃÍ0.8015¡¡¹âÃÍ0.8104¡¡°ÂÃÍ0.8000
0.8183¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.8144¡¡Äñ¹³2
0.8079¡¡Äñ¹³1
0.8040¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.7975¡¡»Ù»ý1
0.7936¡¡»Ù»ý2
0.7871¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯