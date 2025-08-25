¤¢¤Î¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¡É¤Î¥ï¥±¡Ö¤º¤Ã¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬19Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¡È³¤³°°Ü½»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡ûTKO¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤Ï¡ÖÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤Î¥¿¥¤°Ü½»È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢µç¶þ¤À¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÈãÈ½¤âÂ¿¤¤¤·¡£°Ü½»¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ê¤¢¤Î¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡È³¤³°°Ü½»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ë¤¾¡¢ËÍ¡×¤È´Þ¤ß¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ê¾å¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±ê¾å¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤º¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤è¤Í? ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¼«»¿¤·¤¿¡£
»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¢¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éX¤Ç¤â¡¢CM¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤Æ! ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò·ë¹½¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼«¿È¤¬¤Ê¤¼±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°Ü½»¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀäÂÐ°Ü½»¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤É¤³¤Ë½»¤à¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤¢¤Î¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¼ÙËâ¤¹¤ëÊ¬¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡£Ãî¤¬¥ä¥Ð¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ½»¤à¤È¤Ê¤ë¤ÈÌµÍý¡×¤ÈÅÇÏª¡£ËÌ²¤¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö²È¶ñ¤È¤«»¨²ß¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý!¡×¤È³Ú¤·¤²¤ËÁÛÁü¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö°Ü½»¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡£»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡£¤º¤Ã¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¥¢¥¤¥Ä¤â¥¢¥¤¥Ä¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£ËÍ¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Öº£Æü¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è? ¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¡£¤Þ¤¢¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖËÍ¤Ï°Ü½»¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¸«Æ¨¤¹¤Ê! °ì½Ö°ì½Ö¤ò¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ÀÛ¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
