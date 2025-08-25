ＡＢＣテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」。1981年から番組に出演している、出演期間最長キャラクター『おきた』のイラストが、このたびリニューアル！ 妹の『めざめ』のイラストもあわせて刷新される。また、番組のアニメーションやミニクイズコーナー『おきたらんど』のテーマソングもリニューアルした。

今回のリニューアルのコンセプトは“チャレンジ”。「おはよう朝日です」は新しいイラストとともに、子どもたちの“やってみたい”という気持ちを後押しし、のびのびと挑戦する姿を応援していく。

©ABCテレビ

■リニューアルの背景

1981年３月に「おはよう朝日です」に登場して以来、45年にわたり出演し、関西の朝に元気と笑顔を届けてきた『おきた』。関西から全国、さらには世界の朝へ元気と笑顔を届けられるよう、リニューアルした。今回のリニューアルを通じて、さらに番組のアイコンとして活躍の場を広げていく！

©ABCテレビ

■おきた（兄/永遠の８歳）

なんでもチャレンジ！ちょっぴりドジだけど凹まない！

■めざめ（妹/永遠の６歳）

しっかりもの！困った人はほっておけないおせっかい！

■「おきたらんど」とは？

月の裏側にある月うさぎたちの国「おきたらんど」。

おきたくんは、ちょっぴりドジだけど、なんでもチャレンジする、元気な月うさぎ。

地球に持ち帰られた月の石を取り戻すミッションのために、

モフモフのジャイアントウサギ型ロボットに乗り込んで、地球の大阪にやってきました。

月の石は、地球と月を守る大事な魔法の石だったのです。

でも、大阪には楽しいことがたくさん。

おいしい食べものに、たのしい街。そして「おはよう朝日です」。

おきたくんは、ミッションをすっかり忘れて、大阪で楽しく暮らしていました。

そこに、やってきたのは、しっかりもので、ちょっぴりおせっかいな妹のめざめちゃん。

おきたくんとめざめちゃんは、

毎朝、地球や月で、いろんなことにチャレンジして、まなんでいきます。

地球と月を守るために。そして、いつか月の石を取り戻せるように。

さあ、おきたくんとめざめちゃんと一緒に、元気にチャレンジ！たのしくまなぼう！

©ABCテレビ

【番組情報】

「おはよう朝日です」

毎週 月曜～金曜 朝５時00分～８時00分(関西ローカル)