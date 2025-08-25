「おは朝」番組最長出演者が新しくなった！ 『おきた』が大阪で忘れていたミッションも明らかに！
ＡＢＣテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」。1981年から番組に出演している、出演期間最長キャラクター『おきた』のイラストが、このたびリニューアル！ 妹の『めざめ』のイラストもあわせて刷新される。また、番組のアニメーションやミニクイズコーナー『おきたらんど』のテーマソングもリニューアルした。
今回のリニューアルのコンセプトは“チャレンジ”。「おはよう朝日です」は新しいイラストとともに、子どもたちの“やってみたい”という気持ちを後押しし、のびのびと挑戦する姿を応援していく。©ABCテレビ
■リニューアルの背景
1981年３月に「おはよう朝日です」に登場して以来、45年にわたり出演し、関西の朝に元気と笑顔を届けてきた『おきた』。関西から全国、さらには世界の朝へ元気と笑顔を届けられるよう、リニューアルした。今回のリニューアルを通じて、さらに番組のアイコンとして活躍の場を広げていく！©ABCテレビ
■おきた（兄/永遠の８歳）
なんでもチャレンジ！ちょっぴりドジだけど凹まない！
■めざめ（妹/永遠の６歳）
しっかりもの！困った人はほっておけないおせっかい！
■「おきたらんど」とは？
月の裏側にある月うさぎたちの国「おきたらんど」。
おきたくんは、ちょっぴりドジだけど、なんでもチャレンジする、元気な月うさぎ。
地球に持ち帰られた月の石を取り戻すミッションのために、
モフモフのジャイアントウサギ型ロボットに乗り込んで、地球の大阪にやってきました。
月の石は、地球と月を守る大事な魔法の石だったのです。
でも、大阪には楽しいことがたくさん。
おいしい食べものに、たのしい街。そして「おはよう朝日です」。
おきたくんは、ミッションをすっかり忘れて、大阪で楽しく暮らしていました。
そこに、やってきたのは、しっかりもので、ちょっぴりおせっかいな妹のめざめちゃん。
おきたくんとめざめちゃんは、
毎朝、地球や月で、いろんなことにチャレンジして、まなんでいきます。
地球と月を守るために。そして、いつか月の石を取り戻せるように。
さあ、おきたくんとめざめちゃんと一緒に、元気にチャレンジ！たのしくまなぼう！
【番組情報】
「おはよう朝日です」
毎週 月曜～金曜 朝５時00分～８時00分(関西ローカル)