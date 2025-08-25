元TOKIOの松岡昌宏（48）が、22日放送の北海道文化放送「発見！タカトシランド」（金曜後7・00）に出演。地元・北海道を感じるものを明かした。

札幌出身の松岡がゲスト出演した今回は、MCのタカアンドトシとノープランで札幌を飲み歩く企画。立ち寄った店では「サッポロビール クラシック」を3人で堪能した。

実は3人は「サッポロビール クラシック」のCMに起用された間柄。2008年から13年までタカアンドトシが担当し、その後14年から23年まで松岡。さらに25年からタカトシが再度起用されるなど、北海道出身の有名人が出演することでも有名だ。

そんな松岡に、トシは「帰ってきたときに、どこで北海道を感じるんですか？」と質問。松岡は「冬の（新千歳）空港。降りた瞬間に（耳元で）“ピシッ〜”という空気の音」と明かして、帰ってきた実感がわくと話した。

さらに「家でラムを欠かすことがないので」と自宅でもラム肉は常備していると言及。「今は生ラムもおいしいんだけど、やっぱり、丸い冷凍の（ラムロール）やつが」と説明し、親戚におくってもらうといい「あれが一番いい。北海道を感じる」としみじみ語っていた。