¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À8-1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¡ÚÈªÌîÍýÇ·¤ÎÃÌ¡¹Èª¡Û
¡¡²ÁÃÍ¤¢¤ë1ËÜ¡¢¤¤¤ä2ËÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£3²ó1»à¡¢¾®È¨ÎµÊ¿¤¬±üÀî¶³¿¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥ß¡¼¥È¤·¤ÆµÕÊý¸þ¤Îº¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæÌîÂóÌ´¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Å¬»þÂÇ¤ÎÃæÌî¡¢µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿ºÍÌÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¸´Ô¤·¤¿¾®È¨¤â¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ2¡½1¤Î6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤â°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤Ç½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ìÎÝ¥»¡¼¥Õ¡£ËþÎÝ¤Ë¹¤²¤ÆºÍÌÚ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç3ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÍÌÚ¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯¤·ÍðË½¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÆó¤ÎÌð¡¢»°¤ÎÌð¤¬É¬Í×¤ÊÃ±ÂÇ¤È¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®È¨¤Ï7·î20Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Çº£µ¨1¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤àÀèÀ©¡õ·è¾¡ÃÆ¡£Íâ21Æü¤â2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆÍÁ³¤Î¶¯ÂÇ¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼¡Àï¤Î26ÆüDeNAÀï¤«¤é8·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Þ¤Ç½Ð¾ì5»î¹ç¤Ç17ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£2Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯4¹æ·è¾¡¥½¥í¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë5¹æ¥½¥í¤ò¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤ÇÊÑËÆ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ3Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤éºÆ¤Ó16ÂÇÀÊ¤Ë²÷²»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤ËÍ··â¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Õ¤À¤óÂÇ¤¿¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¿¤Þ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤òÂÇ¤Ã¤¿¤éÂç¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡¢¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£¾®È¨ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÙ¤ÎÂçÇúÈ¯¤Î¸å¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2ÅÙ¤È¤âÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÂÇÀþ¤Î»î¹ç½ªÈ×¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢»°ÎÝÂÇ¹¶Àª¤Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à4ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¥¢¡¼¥Á¹çÀï¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸å¤í¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÎÝ¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾®È¨¤é¤·¤¤Ìò³ä¤Ç¡¢8¡½1¤ÎÂç¾¡¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£