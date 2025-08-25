【MLB】パドレス 2ー8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】山本由伸、気迫の157キロ直球で空振り三振

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレス戦に先発出場。9回に45号ソロホームランを放つなど、4打数1安打、1本塁打1打点、2得点の活躍を見せた。先発の山本由伸は、6回92球、被安打4、6奪三振、2失点にまとめた。勝利したドジャースは、同率首位に再浮上し、マジック31が点灯した。

同地区のライバル対決。ドジャースはこのカードで2連敗を喫して2位に後退する苦しい状況で3戦目を迎えた。大谷も2試合続けてのノーヒット。この日は第1打席に四球で出塁すると、テオスカー・ヘルナンデスの犠牲フライで生還した。

3回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席はセンターフライ、7回の第4打席は空振り三振となった。9回の第5打席は、松井裕樹と対戦し45号ソロホームランを放った。

25度目の登板で11勝目を目指す山本は、3回に2ランホームランを浴びて逆転を許す。しかしその後は粘りの投球を見せ、6回92球、被安打4、6奪三振、2失点で11勝目の権利を持って降板した。

ドジャースは2ー2の同点で迎えた7回、ラッシングとフリーマンのホームランで5点を奪い逆転に成功。そのまま逃げ切り、同地区のライバル対決を制した。

勝利したドジャースは、パドレスに並んで同率首位に。さらに両チームの対戦成績は9勝4敗でドジャースの勝ち越しが決まっており、ドジャースにマジック「31」が点灯した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）