¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤Ï»°Î®¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤ÏÆóÎ®¡£¤Ç¤Ï°ìÎ®¤ÎÁªÂò¤È¤Ï¡©
¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡½¡½¡ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¡É¤¬Íî¤Á¤ë¥ï¥Ê¤È¤Ï¡©
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë ¿´¤Î²ÙÊª¤Î¼êÊü¤·Êý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢33ËüÉôÆÍÇË¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¾¡¤ÁÉé¤±
¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨Êª¡£
¾¡¤Ä¤Ù¤¤È¤³¤í¤È¡¢Éé¤±¤Æ¤Ç¤âÅ±Âà¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í
¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÉé¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤è¤Í¡£
¾¡¤Á¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢
¼¹Ãå¤À¤é¤±¡¢´¶¾ðÅª¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë
¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¤Ë¤â°ú¤ºÝ¤¬¤¢¤ë
¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸þ¾å¿´¤¬¶¯¤¯¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¤³¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¾ìÌÌ¡×¤È¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ç¤â¼ê¤ò°ú¤¯¤Ù¤¾ìÌÌ¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÉé¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¿Í¤È¤ÎÁè¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾ÃÌ×Àï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐÎ©¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â»¼º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·é¤¯¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¡¤Á¡×¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤È»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë
¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ëÌî¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÉÔÍø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÀï¤¤¡¢¤É¤³¤ÇÂà¤¯¤«¡×¤Î¸«¶Ë¤á¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÌµÂÌ¤Ê¾¡Éé¤òÈò¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤°¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁª¤Ó¼è¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£