¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥×¥ê¥×¥ê²¦¼Ô¡¦¿ð´õ¡¢ÅÏÊÕÌ¤»í¤ÎÄ©Àï¼õ¤±¡Ö²þ¤á¤Æ¥Ð¥±¥â¥Î¤À¤Ê¡×
¿ð´õ
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×²¦¼Ô¤Î¿ð´õ¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢ÅÏÊÕÌ¤»í¤«¤é¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¿ð´õ¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¥Ð¥±¥â¥Î¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢Åìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Î»î¹ç¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ´¶Ã²¡£°ìÊý¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡Á¤¤¿¤«¡Ä¤È¡×ËÜ²»¤â¥Ý¥í¥ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂç¥Ð¥±¥â¥Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£