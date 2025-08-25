¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¤âÅÐ¾ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥àŽ¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡§¥Ù¥¿¡¼¡¦¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼Ž£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÔË¾¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óŽ¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡§¥Ù¥¿¡¼¡¦¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼Ž£
¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤äÆâÍÆ¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¡¢È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈPlay ¡Æn¡Ç Preview¡É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥àŽ¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡§¥Ù¥¿¡¼¡¦¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼¡ÊZootopia: Better Zoogether! | Celebrate Zoogether Day!¡ËŽ£
¾ì½ê¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡¿¥Ä¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼
·Á¼°¡§9Ê¬´Ö¤Î3D¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
Ž¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡§¥Ù¥¿¡¼¡¦¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼¡ÊZootopia: Better Zoogether! | Celebrate Zoogether Day!¡ËŽ£¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Î¥Ä¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤3D¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Î¥Ä¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤3D¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¡¼»á¤Ï¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³¤È¡¢¸ß¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥¹¥Ç¥¤¤È¿·Ç¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê³¹¤òµó¤²¤Æ¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼¡¦¥Ç¡¼¡×
¥²¥¹¥È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó3D¡×¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÌÜ¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¡¢¿·¤·¤¤¹á¤ê¤Î±é½Ð¤ä¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤Î¥Û¥¹¥È¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¸¡¦¥Ï¥¦¥é¡¼¡×¡£
¥ª¥ª¥«¥ß¤¬±óËÊ¤¨¤ò»Ï¤á¤ë¤È³§¤¬¤Ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¸¡×¤Î»Ê²ñ¤Î¤â¤È¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î4¤Ä¤Î¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ó¥É¥é¡¦¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¡ÖÊá¿©¼Ô¤ÈÈï¿©¼Ô¤Î¥¢¥¤¥¹¡¦¥Ð¥ì¥¨¡×¤¬¡¢
¤½¤·¤Æ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤â¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¿å¤ÎÃæ¡×¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥ì¥¨¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥È¥ë¡¦¥í¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡×¤È¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥°¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥·¥å¥ë¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î¡Ö¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤ÉÀ¹Âç¤Ê¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢
¥µ¥Ï¥é¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¡¦¥¨¥ô¥ê¥·¥ó¥°¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤¬µÓËÜ¤ò¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É»á¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Æ½¤¡£
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Ï½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ÖWe Are United¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥°¥í¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò·Ç¤²¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¿·¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È
¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡×¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¥ó¥°¥À¥àŽ¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡§¥Ù¥¿¡¼¡¦¥º¡¼¥®¥ã¥¶¡¼Ž£¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
http://disneyworld.jp
