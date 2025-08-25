¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÅÏÊÕÌ¤»í¡¢±óÆ£ÍÀ´¤ò²¼¤·Åìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¡Ä¡×
±óÆ£ÍÀ´¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦ÅÏÊÕÌ¤»í
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î²Æ¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×·è¾¡Àï¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÏÊÕÌ¤»í¤¬±óÆ£ÍÀ´¤òÇË¤ê½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±óÆ£¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤ë¤â¼ó¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹¶Àª¤ÏµÕÅ¾¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤³¤ì¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤ã¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èº£Ç¯¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£°ìÊý¤Î±óÆ£¤Ï¡Ö»ä¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£
¢§Âè12²óÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï
»þ´ÖÌµÀ©¸Â1ËÜ¾¡Éé
¡ûÅÏÊÕÌ¤»í
vs
±óÆ£ÍÀ´¡ü
20Ê¬20ÉÃ
ÂÎ¸Ç¤á¡Ê¢¨¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡Ë