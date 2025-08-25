»³ËÜÍ³¿ 6²ó2¼ºÅÀ ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾ÈïÃÆ¤âÁêËÀ¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¥É·³³ÐÀÃ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ëº£µ¨25ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢6²ó¡¢92µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ4¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢»Í»àµå2¡¢¼ºÅÀ2¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¡£3²ó¤ËµÕÅ¾¥Ä¡¼¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ6²ó2¼ºÅÀ¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎD.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤¬3¹æ¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤È¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
17Æü¤Ë27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¸å½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï7²ó3¼ºÅÀ¤â¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÏ¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨10¾¡¤È¥Á¡¼¥à¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³ËÜ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èºÇ½ªÀï¡¢»³ËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ëÁ°¤Î1²óÉ½¡¢1ÈÖ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£4ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤¬´°àú¤ËÂª¤¨¤ÆÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡¢¤³¤³¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¦R.¥í¡¼¥ì¥¢¡¼¥Î¡Ê31¡Ë¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÀ¤ÎÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â3ÎÝÁö¼Ô¤ÎÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ê¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î1²ó¡¢1ÈÖ¡¦F.¥¿¥Æ¥£¡¼¥¹Jr¡Ê26¡Ë¤ËÇ´¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î9µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤ÎºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë»Íµå¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¡¦L.¥¢¥é¥¤¥º¡Ê28¡Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¥«¡¼¥Ö¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦X.¥Ü¥¬¡¼¥Ä¡Ê32¡Ë¤Ï³°³ÑÄã¤á157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢6ÈÖ¡¦º¸ÂÇ¼Ô¤ÎG.¥·¡¼¥Ä¡Ê29¡Ë¤Ë¤Ï³°³Ñ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
1ÂÐ0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢1»à¤«¤é8ÈÖ¡¦J.¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¡Ê31¡Ë¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢9ÈÖ¡¦E.¥Ç¥£¥¢¥º¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¾¡Ééµå¤¬Æâ³Ñ¹â¤á¤Ë´Å¤¯Æþ¤ê¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø6¹æµÕÅ¾¥Ä¡¼¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
4²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿»³ËÜ¤Ï5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î6ÈÖ¡¦¥·¡¼¥Ä¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇµÕÅ¾¥Ä¡¼¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿9ÈÖ¡¦¥Ç¥£¥¢¥º¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢1ÈÖ¡¦¥¿¥Æ¥£¡¼¥¹Jr¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
6²ó¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¡¢1»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Ô¤Ù¥Ã¥¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø17¹æ¥½¥í¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï6²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç9ÈÖ¡¦D.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹2¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎJ.¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê26¡Ë¤«¤é¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨3¹æ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»³ËÜ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¤¬Âç¤¤Ê±ç¸îÃÆ¡¢»³ËÜ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂç¤¤¯¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2»à°ìÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È18¹æ¥Ä¡¼¥é¥ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£»³ËÜ¤Ï6²ó¤Ç¹ßÈÄ¡¢6²ó¡¢92µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ4¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢»Í»àµå2¡¢¼ºÅÀ2¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÃæ·Ñ¤®¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
