夏 → 秋シフトにもピッタリな「高見えシューズ」→【GU】に売ってた！

これからシューズを新調するなら、秋口まで使えそうなアイテムを狙いたいところ。今【GU（ジーユー）】では、秋コーデにも大活躍しそうなビターな色味のシューズが続々と登場しているようです。今回は、きちんと感を演出しながらコーデをキリッと引き締めてくれる、シックなカラーのシューズをピックアップ。クラシック回帰の流れにも乗れるきれいめシューズは、お値段以上の価値を感じられるかも。

トレンド感ときれい見えを両立

【GU】「ボリュームソールチロリアンシューズ」\2,990（税込）

シンプルかつきちんと感のあるデザインながら、たっぷりボリュームのあるソールがカジュアルな雰囲気も醸し出すシューズ。今季のトレンドカラーであるこっくりとしたブラウンも、上品見えに一役買ってくれそう。なめらかなレザー調の素材や洗練されたフォルムが美しく、2,000円台とは思えない高級感が漂います。きれいめにもカジュアルにも振りやすいシューズは、一足あれば頼りになるはず。

足元から品の良さをまとえそうなビットローファー

【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）

クラシック回帰の流れから、今後さらに注目を集めそうなローファー。こっくりとしたブラウンにゴールドカラーのビットが映えて、お値段を感じさせない上品さを放ちます。公式サイトによると「異なる2層素材のクッションにより快適なはき心地」とのことで、長時間の外出でも楽に過ごせそう。きれいめコーデはもちろん、あえてジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むのも今年流のスタイリング。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M