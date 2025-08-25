急げ、急げーーーーッッ！【ミスド】おやつタイムが華やぐ「限定ドーナツ」って？

忙しい毎日、ちょっと一息つきたいおやつタイムには、お腹も心も満たしてくれそうなドーナツがぴったり。今回は【ミスタードーナツ】の新作ドーナツをご紹介します。期間限定や55周年記念として登場している特別な商品は、どれも味わいや食感にこだわりがたっぷり。気になる人はぜひチェックして。

バターの塩気とあんの甘さが重なる「ニューホームカット あんバター」

55周年を記念して登場した「ニューホームカット あんバター」。「ふんわりとしてしっとりくちどけのよい生地」（公式サイトより）の中には、粒あんとバターがサンドされています。@hifumi4さんによると「粒あんのとろっと優しい味わい」と「バターのコクのある塩気が絶品！」とのこと。新しいのにどこかホッとする、そんなドーナツです。

香り引き立つ「ニューホームカット シナモン」

同じく55周年のラインナップ「ニューホームカット シナモン」も見逃せません。こちらはシナモンシュガーがふんだんにトッピングされています。シンプルな大人の味わいを楽しめそう。こちらはオプションアイテムのため、一部店舗限定販売。見つけたらぜひ試してみたい一品です。

食感のバランスが楽しい「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」

ミスドなら甘いドーナツだけでなく、しょっぱい系のメニューも楽しめるのが嬉しいところ。「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」は「ザクもっちりした生地」（公式サイトより）にあらびきソーセージがサンドされており、つぶつぶ野菜入りのケチャップがアクセントに。テイクアウトで朝食にも良さそうです。

スパイス香る欧風仕立て「ザクもっちドッグ 欧風カレー & たまご」

カレー好きにはたまらない「ザクもっちドッグ 欧風カレー & たまご」。写真から分かるように、欧風カレーのフィリングがたっぷりとサンドされていて、見ているだけで食欲をそそられます。ランチやちょっと贅沢なおやつ時間にぴったりな一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里