¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÌÀ°¦¡Öº£Æü¤â³Ú¤·¤¯²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×2½µÏ¢Â³Í¥¾¡Æ¨¤¹¤â¾Ð´é
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥«¥Ê¥À¡¡¥ß¥·¥µ¥¬GC¡á6661¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÂÇº¹3°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼3¤Î3ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£4ÈÖ¤È8ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤ÆÁ°È¾¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò1¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡12ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·2¥Ñ¥Ã¥È¡£13ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÏÂè2ÂÇ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¿¤Ð¤·¡¢14ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤â1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡16ÈÖ¤Ç¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·17ÈÖ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò±¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¡¢Âè2ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¥Ü¥®¡¼¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£º£Âç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï10Ç¯¤ÎµÜÎ¤Íõ°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âWOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â³Ú¤·¤¯²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤Î³°¤«¤é¤Ï¡¢º£Âç²ñÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦ÀéÎç¤é¥Á¡¼¥à¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¡¢ÀéÎç¤È¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£±þ±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏFMÁª¼ê¸¢¡Ê28Æü³«Ëë¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¡Ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡