やんちゃなシャムトラ猫「凛」ちゃんの“抗議動画”が、SNSで大きな反響を呼んでいます。X（旧Twitter）で投稿されたこの動画は、119万回表示・2.6万いいねを突破。「猫恐るべし」「鳴き声が可愛すぎて許してしまう」といった声が多数寄せられています。

【動画：自力でドアを開ける猫→対策するために『ドアノブを縦』にした結果…】

ドアノブが…縦に！？突然の仕様変更に困惑する凛ちゃん

とある日、シャムトラの凛ちゃんがドアの前で「フニャアン～ ニャァ～ン マオーン」と情けな可愛い声を上げながら、ドアを開けようと奮闘していました。

立ち上がって手でドアノブをチョイチョイ、両手を伸ばしても開かない…その理由は、ドアノブが反時計回りに90度回転され、縦向きに付け替えられていたから。

いつもなら自分で開けられたドアが開かない状況に、「なんで～！」とでも訴えるような表情と鳴き声が…。

諦めない挑戦、しかし壁紙が犠牲に…

すべての部屋のドアノブを縦向きにされてから3日。凛ちゃんはまだ諦める様子はなく、この日もドアに向かって果敢にチャレンジしていました。

しかし、その情熱の代償として、ドア右側の壁紙はすでにガリガリに…。飼い主さんは「猫の鳴き声って可愛いわぁ…それで全部許されちゃうのは猫の特権ですね」とコメントされていました。

今回の投稿には、「凛ちゃん残念ですねぇ」「我が家もコレやりました」「我が家も同じことしましたが数日で攻略された」といったコメントが寄せられています。

「しろろ」さんのXアカウントには、可愛すぎる2匹の犬と2匹の猫の、癒し満点の愛らしい姿が投稿されています。

