AmBitious浦陸斗、独特ルールのカレー店で食リポ アイドルならではの悩みをスパイスで解消
関西ジュニア内グループ・AmBitiousの浦陸斗が、26日放送の読売テレビ朝の情報番組『す・またん!＆ZIP!』（月〜金 前5：10※関西ローカル）内のレギュラーコーナー「浦陸斗のKansai津々浦ウラ」で、カレーを堪能する。
【番組カット】スパイス調合に挑戦！浦陸斗（AmBitious）
今回はシルクロードを渡って初めて日本に持ち込まれたことから“スパイス伝来の地”と呼ばれている奈良県からリポート。奈良は近年、スパイスを使った料理の代表ともいえるカレー店が急増し新たなカレー激戦区となっているという。浦が最初に向かったのはそんな奈良の中でも今特に話題のカレー店。この店では味に集中してもらうためにとある独特なルールが設けられている。浦もそのルールのもと、カレーの食リポに挑戦するが、食リポ後、店主から放たれたひと言に思わず失笑が飛び出す。
また、次に向かったのは800年以上の歴史を持つ漢方薬専門の薬局。スパイスを調合してカレー粉を作る体験ができるカレー粉作りのワークショップに参加する。25種類のスパイスから取り入れたい効能や香りにあわせて自分好みに調合できると聞いた浦は「アイドルとして最近ライブをしている中で疲れがたまっているので、そういうのに効くスパイスを！」と意気込み、アイドルならではの悩みを解消するカレー粉作りにチャレンジする。
浦は「夏にぴったりなお店に行ってまいりました!!」とコメント。「お料理だけでなく、いろんな面で刺激的なロケでしたので、ぜひご覧ください!!」と呼びかけた。
【番組カット】スパイス調合に挑戦！浦陸斗（AmBitious）
