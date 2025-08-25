日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』豪華キャスト一挙解禁
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月スタート 毎週日曜 後9：00）。妻夫木演じる主人公・栗須栄治の人生に大きな影響を与える馬主・山王耕造（佐藤浩市）の宿命のライバル役に沢村一樹、耕造の妻役に黒木瞳、息子役に小泉孝太郎の出演が解禁となった。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
山王耕造の宿命のライバル・椎名善弘（しいな・よしひろ）役に沢村一樹。沢村が演じる椎名は、耕造と同業の人材派遣会社の最大手「株式会社ソリュー」のＣＥＯで、日本の競馬界有数の馬主の一人。普段から無表情で、レースに勝っても常に冷静、適確に馬の能力や資質を見抜くことができる見識の持ち主である。
黒木瞳が演じる耕造の妻・山王京子（さんのう・きょうこ）は、神経質で疑い深く、耕造が没頭している競馬を毛嫌いしている。耕造に馬主を辞めさせようと、栗須や息子の優太郎を巻き込み、あることを企んでいる。
小泉孝太郎が演じるのは、山王家の長男で、耕造が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマンの後継者候補である山王優太郎（さんのう・ゆうたろう）。ロイヤルヒューマン社部長の優太郎は、仕事にアグレッシブに取り組んではいるが、競馬事業部まで作る耕造を放漫経営であると非難しており、父のような経営者にはならないという強い思いのもと、利益を出すことを最優先に考えている。
■コメント
＜沢村一樹＞
日曜劇場に参加させて頂く責任と喜びを噛み締めています。
素晴らしいスタッフ、キャストと共に、早見和真先生原作の壮大な物語を皆様の元にお届けする一員となれた事に感謝しています。
正直、私個人は競馬の世界にはそれ程深い馴染みはありませんが「競走馬の世界」は驚く程ロマンに溢れている事を知りました。
スポーツやビジネスと同じく、勝つ為のセオリーは複雑です。
緻密なデータによって勝利を手にする者、仲間とのチームワークで勝利を引き寄せる者。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、周りにいる家族や恋人や仲間たちと、「温かい思いを育んでいきたい！」
そう思わせてくれる、家族揃って楽しんで頂けるドラマだと思います。
＜黒木 瞳＞
馬も競馬も大好きな私としては、待ってました！ のドラマです。GIレース優勝を夢見る夫を持つ妻のお役ですが、夫を支えるどころか冷ややかに見守っていく姿に哀愁さえ感じました。
競走馬をとり巻く人間ドラマであり、夢と希望を未来へと継承していく壮大なドラマに参加させていただけることをとても光栄に思っております。
出演者としても、視聴者としても、大変楽しみなロイヤルファミリーです。
“Boys,be ambitious like this old man”この老人の如く、少年よ、大志を抱け！ というクラーク博士の言葉を思い出してしまうような物語でもあります。
みなさまどうぞお楽しみくださいませ。
＜小泉孝太郎＞
台本に「人馬一体」という言葉が出てくるのですが、すごくいい言葉だなと思いました。
競馬が好きな方はもちろんですが全く競馬をされない方でも、ヒューマンとロマンが重なり合った素敵な作品としてご覧いただけると思いますし、そんな作品に出させてもらえることに非常に喜びを感じています。
佐藤浩市さんの息子役なので緊張しますが、『ザ・ロイヤルファミリー』の世界観を素敵な親子像として描けるのではないかと思っています。
また、妻夫木さんとも久しぶりに再会でき、若いころとはまた違った思いで臨め、喜びはひとしおです。
日曜劇場ならではのエネルギーや、人の純粋な思いが詰まったヒューマンドラマですので、ぜひご覧いただき温かい気持ちになっていただけると嬉しいです。
