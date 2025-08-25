&TEAM・NICHOLAS、古着ショップでクールな姿＆スイーツを手に笑顔 礼儀正しさ光る取材秘話も
9人組グローバルグループ・&TEAMのNICHOLASが、28日発売のファッション誌『Oggi』（小学館）に登場する。
【ライブ写真】静止画でも覇気が伝わる&TEAM
ファッション好きとして知られるNICHOLASは、真夏の休日を楽しむ清涼感たっぷりなホワイトコーデを自身でセレクト。お気に入りの衣装を着て見せる表情は魅力的で、街中や古着ショップでクールな姿を見せたかと思えば、カフェではスイーツを手に愛らしい笑顔を見せる。
撮影中は、古着をチェックしながらスタッフと談笑したり、店員にもしっかりとお礼をして店を出るなど、随所に礼儀正しい様子も見せたNICHOLAS。カフェでは、カメラマンの「カメラに向かって食べさせて！」という無茶振りにも、スマートに応えた。ステージ上での、のびやかな歌声と高いダンススキル、クールなビジュアルでファンを魅了するNICHOLASとは異なる姿も見どころとなる。
素顔に迫るインタビューも掲載する。実際の休日の過ごし方について聞くと、流ちょうな日本語で受け答えし、「99％ショッピングをして過ごしています。今回撮影したように下北沢で古着ショップ巡りをして、おいしいものを食べる休日はまさに理想的」と話す。ほかにも、出身地である台湾でのおすすめスポットや仕事論についても語る。
