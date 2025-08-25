お散歩に行こうと思ったら、ワンコが準備中に寝落ちしてしまって…？子どものような姿が尊いと反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「待ちくたびれちゃったのかな」といった声が寄せられています。

【動画：散歩の準備をしていたら、犬がまさかの…尊くてたまらない『人間の子供のような様子』】

お散歩の準備中にワンコが寝落ち！？

TikTokアカウント「satoru2025.5.18」に投稿されたのは、柴犬の「悟」くんのお散歩前の様子です。

飼い主さんは悟くんにハーネスとリードをつけて、お散歩に行く準備を整えていました。ところがいざ出発しようとしたら、悟くんはお目目を閉じてウトウトしていたとか！まさか準備中に、寝落ちしてしまうとは…。

飼い主さんが優しく頭を撫でてみても、お目目を開ける気配がない悟くん。どうやら、かなり眠たいようです。

子どものような姿が可愛すぎる

悟くんは本当は寝転がってしまいたいはずですが、頭を上げてなんとか伏せの体勢を維持していたとか。その姿に「お散歩に行きたい！でも眠い…」という葛藤が透けて見えます。

「ちょっとウトウトするだけ。熟睡はしないぞ」と、必死に睡魔に抗おうとする悟くん。しかしだんだん頭が下がってきて、そろそろ限界を迎えそうな雰囲気に。

そこで飼い主さんが声をかけてみたところ、悟くんはハッとお目目を開けたそう。このまま覚醒して、お散歩に出発できるかも？

…と思いきや、またすぐにお目目を閉じてウトウトしはじめてしまったとか。まるで子どもが睡魔と戦っている時のような姿が可愛すぎて、好きなだけ寝かせてあげたくなってしまいますね！

この投稿には「癒された」「いつまでも見てたい」「可愛くて起こせない」「夢の中で散歩始めてそうな満足げなお顔（笑）」といったコメントが寄せられ、尊い姿に悶絶する人が続出することとなりました。

寝落ちから復活し、お散歩に出発

このまま本格的にお昼寝を始めてしまうかに思えた悟くんですが、なんとか復活して、お散歩に出発できたそうです。お散歩中、悟くんはゴルフをしている人々を見つけて興味津々になり、ゴルフボールを楽しそうに追いかけていたとか。

ちなみにその頃、飼い主さんは綺麗なお花に癒され、たくさん写真を撮っていたそう。お互いに素敵なひと時を過ごせたようなので、お散歩のために起きたのは正解でしたね！

悟くんはキャンプ場の管理棟で暮らしており、自然に囲まれながら楽しい日々を過ごしているそうです。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「satoru2025.5.18」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「satoru2025.5.18」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。