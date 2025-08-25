ご夫婦の間に赤ちゃんが産まれると、愛犬たちが強力なサポーターに…！？心配そうに見つめる姿の微笑ましさに、たくさんの反響が寄せられています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「覗き込んでて可愛いｗ」「まるでお母さんのよう」「母性強くてビックリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんを沐浴中、大型犬が覗いてきて…尊すぎる『本当の母親のような光景』】

赤ちゃんが気になって仕方ない

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」の投稿主であるご夫婦の間に、赤ちゃんが産まれたばかりのときのこと。はりきって沐浴に向かったところ、2頭の愛犬がついてきたといいます。ラブラドールレトリバーの『ゴン』ちゃんと『サン』ちゃんです。

2頭は、普段は進んで入ろうなどしないお風呂場に、躊躇なく入ってきたといいます。お風呂場には沐浴のための桶が用意され、赤ちゃんはママに抱かれながらお湯浴び。その様子を、ゴンちゃんとサンちゃんが心配そうに覗き込んでいたとか…♡

一緒に綺麗にしようとするゴンちゃん

ゴンちゃんは、ママが赤ちゃんのことを洗う姿をしっかり見ていたよう。体に付いた石鹸を早く流してあげたくなったのか、一生懸命舐めようとしていたといいます。

一方、ママは、ゴンちゃんが赤ちゃんを舐めようとしないようにガードもしていました。赤ちゃんを沐浴させながらで大変だったそうですが、同時に今しか味わえないであろう楽しさも感じていたといいます。なにより、ゴンちゃんの優しさがママの心を温かくしてくれていたのかもしれません。

いたずらが心配！？なサンちゃん

ゴンちゃんがなにかと世話を焼こうとする中、サンちゃんは赤ちゃんの周りをウロウロ。ちょっぴりイタズラっ子なサンちゃんが何かをしでかさないか心配で、これにもママは気を配っていたといいます。

とはいえ、サンちゃんも赤ちゃんへの想いは温かなものだったようです。沐浴が終わると、赤ちゃんをベッドに連れていくママについていきました。そして、ベッドに寝かされるまで、しっかりと安全を見届けていたそうです。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「とっても平和で幸せな映像」「見守り具合が半端なくて可愛い」「本当に素敵なファミリー」など沢山の反響がありました。YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」には、現在の3姉妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。