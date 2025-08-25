◆米大リーグ パドレス２―８ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが２４日（日本時間２５日）、パドレスとの今季最終戦を制し、再び同率首位に浮上し、地区優勝マジック「３１」が点灯した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回にダメ押しとなるリーグトップタイ４５号を放つなど、４打数１安打１打点で勝利に貢献した。

宿敵との今季最終決戦は、今季１１勝目をかける山本由伸投手（２７）が６回４安打２失点の粘りの投球で今季１１勝目を手にした。打線は１点を追う６回にフリーマンに同点の右中間ソロが飛び出し、試合を振り出しに。さらに、７回にはラッシングの勝ち越し３ランと、再びフリーマンに２ランが飛び出し、一挙５得点を奪った。

大谷は７―２の９回１死で迎えた５打席目に、松井裕樹投手から４試合ぶりでリーグトップのフィリーズ・シュワバーに並ぶ４５号。４打席目までノーヒット＆２三振と沈黙していたが、ラストチャンスで快音を響かせた。松井の真ん中高めの直球を捉えると、打球は右中間スタンドに飛び込んだ。チーム１３１試合目で４５本塁打は、シーズン換算５５発ペースとなった。

前日２３日は、大谷が２試合連続ノーヒットに終わり、今月２０戦目にして連続試合出塁もストップ。チームは連敗で８月１３日以来１０日ぶりに２位転落していた。この日、両チームは同率首位で並んだが、対戦成績はすでに８勝４敗でドジャースが勝ち越しが決まっており、残り３１試合に両軍が全勝してもドジャースが首位となるため、マジック「３１」が点灯した。