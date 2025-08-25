¥Ñ¥ë¥ÞGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Ç¥æ¡¼¥ô¥§¤Ë¥·¥å¡¼¥È25ËÜ¤òÍá¤Ó¤ÆÇÔÀï¤â¡ÖÈà¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½ÃÏÉ¾²Á
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµGK¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
23ºÐ¤Î¼ã¤¼é¸î¿À¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç16°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¥¯¥í¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
²¤½£Îó¶¯¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤â°ÜÀÒ¤»¤º¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÎëÌÚ¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¤Ë½Ð¾ì¡£
¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È25ËÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸åÈ¾14Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿½ªÈ×¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ»æ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØParmalive¡Ù¡Ö£¶.5ÅÀ¡£Èà¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¡£2¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤«¤é¤Î2ÅÙ¤Î²¡¤·¹þ¤ß¤·¤«µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁË»ß¡Ë¡×
¡ØParmatoday¡Ù¡Ö£¶.5ÅÀ¡£Á°È¾12Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£2¤Ä¤Î¼ºÅÀ¤ÏÈà¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡×
¡ØVirgilio¡Ù¡Ö£¶.5ÅÀ¡£½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢0-0¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¡×
ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â³Î¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï30Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¹¶·âÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºòµ¨3°Ì¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£