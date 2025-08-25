◇ナ・リーグ ドジャース8―2パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に先発。6回4安打2失点と力投し11勝目を挙げてチームを同率首位再浮上に導いた。

初回は先頭・タティスを四球で出したものの次打者・アラエスをニゴロ併殺に打ち取るなど、無失点の立ち上がり。2回もパドレス打線を3者凡退に封じた。

ところが1―0の3回、1死からクロネンワースに左前打を許すと、次打者・ディアスに左中間へ逆転2ランを被弾。捕手・ラッシングのサインに首を振った後、5球目、スプリットが抜けたところを狙われ、打たれた瞬間に叫び悔しさをあらわにした。

それでも5回は1死一、二塁のピンチで一発を浴びたディアスを右飛、タティスも三ゴロに打ち取り、無失点。6回は1死からマチャドに左前打を許したが後続を断ち、6回92球を投げ、4安打2失点と踏ん張った。

打線も6回にフリーマンが17号ソロを放ち、2―2に追いついた。さらに、7回にはラッシングが3ランを放って勝ち越しに成功。ベンチの山本も手を叩いて大喜び。この回、フリーマンにも2ランが飛び出し一発攻勢で5点を奪った。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は3打数無安打1四球で迎えた9回の第5打席でパドレス4番手・松井裕樹から45号ソロ。高め直球を右中間席に運び、4試合ぶりの一発でナ・リーグ本塁打王争いでフィリーズ・シュワバーと並んでトップタイに浮上した。

チームは山本が6回2失点と好投すると、スコット、イエーツと負傷離脱していた救援陣が復帰登板で無失点と力投。前日まで振るわなかった打線も4発8得点でパドレスに快勝し、1日で同率首位に再浮上した。

今季のパドレスとの直接対決を9勝4敗で終え、74勝56敗で同率首位ながら、地区優勝へのマジック31が点灯した。