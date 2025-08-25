ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¡¢±Ñ2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤« ¡Ö¥ì¥®¥¢Æ±Î½¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»
º£Ç¯6·î¤Ë¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹²¼Î¶Ìð¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØWeszlo¡Ù¤ä¡ØPrzegląd Sportowy¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿¹²¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó°ÜÀÒ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹²¼¤Ï¶âÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£
°ÜÀÒ¶â¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3.4²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¡Ö¥ì¥®¥¢¤Ï¤³¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤ÎÂàÃÄ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¡¢¡Ö28ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹²¼¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëËüÇ½À¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Ç¡Ö°ÎÂç¤Ê¼ÂÀÓ¡×¤ò»Ä¤·¤¿5Ì¾
ÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç24¥Á¡¼¥àÃæ7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£