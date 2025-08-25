元TOKIOの松岡昌宏（48）が、22日放送の北海道文化放送「発見！タカトシランド」（金曜後7・00）に出演。高級ホテルではなくビジネスホテルに泊まる理由を明かした。

飲み屋が大好きという松岡は「一番行くのは立ち飲み屋」と告白。するとタカが「ホテルだって松岡さんはスターだから、立派な所かと思いきや、普通のところでいいって言ってね」と、普段はビジネスホテルに宿泊すると明かした。

松岡は「僕は逆に、シティホテルはあんまり得意ではなくて」と言及。「ちょっと無駄に広かったり。本当に寝られればいいので」と理由を説明し、「今のビジネスホテルってベッドが良いじゃないですか。あれが一番良い」と苦にならないと明かした。

さらに「あと大浴場ついてないと嫌なので。サウナ付いているでしょ」とビジネスホテルの良い点を挙げた。

タカは「すごいよな。こんなスターだと、誰かに“あれっ？”とか言われるの怖いから」と大浴場には行かないといい、トシも同調。「全然。素っ裸なんで逆に」という松岡は「多分、東京でもいつもサウナに行っているからかもしれない」と語っていた。