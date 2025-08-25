元AKB48の鈴木優香が、2025年8月20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。暑い夏の沖縄で車中泊を行う様子を投稿した。

【写真】沖縄の車中泊でグロッキーになりながらも、食事を楽しむ鈴木優香

鈴木は2019年10月にAKB48のチーム8に加入し、2021年9月に同グループを卒業。現在はグラビアアイドルのほか、YouTuberとしても活動し、公式チャンネルの登録者数は51.3万人超を記録する（2025年8月21日時点）。

「猛暑の沖縄で軽バン車中泊、扇風機では耐えられない暑さに限界…」と題した動画の冒頭で鈴木は、車の運転席からご挨拶。鈴木は以前からYouTubeにて、父親から譲り受けた「日産 NV100クリッパー」通称「パパクリッパ」で日本各地を巡る“日本一周”企画を展開している。

今回は真夏の沖縄で車中泊を行うようだ。ちなみにパパクリッパは総額240万円をかけて内装をフルカスタムし、小型のキャンピングカーのような居住性の高いスペースへと変貌を遂げている。今回はその性能を遺憾なく発揮する時がきた。海が見られる絶景の車中泊スポットで1日を過ごすようだ。

夕飯はパパクリッパの中で沖縄そばを調理することに。出来上がると鈴木はそのクオリティの高さに「ウマイ…普段自分で作るものはそんなに美味しくないんだけど、今日はめっちゃ大成功しました」と満面の笑みを浮かべていた。

しかし料理をしたことが影響したのか車の中の温度が上昇してしまったようだ。鈴木は「さすがに沖縄の夏は扇風機だけじゃ乗り切れないですね」「パパクリッパは後ろにエアコンが付いていないので、後ろがめちゃくちゃ暑いんですよ」と話していた。この酷暑には深刻な問題といえるだろう。鈴木は「私は寒がりで暑さには割と強いほうなんです。でも流石にこの暑さは勝てないですね……」と辛そうな表情を浮かべた。

それから気分転換にと扇風機の風を浴びながらオリオンビールで乾杯。美味しそうな表情を浮かべていたが、やはり車内の温度がおよそ快適とはいえないようで「暑い…汗がやばい……」とグロッキー状態に。そのまま寝苦しい夜を過ごすこととなった。

鈴木は今後のことも考えて、パパクリッパの快適な温度を保つため、対策を立てるという。視聴者に対しても「みなさん、オススメがあれば教えてください」と呼びかけていた。コメント欄には「やはりエアコンはあった方が良いと思います！」「暑いの気をつけてー！」「暑い時にエアコンないのは大変そう」など心配する声が寄せられていた。

（文＝よーちゃん）